HEROJSKI ČIN: Radnica sprečila pljačku u hotelu (VIDEO)

U SARAJEVSKOM hotelu Astra danas je došlo do pokušaja pljačke, ali zahvaljujući prisebnosti i brzoj reakciji radnice, počinilac nije uspeo da odnese novac iz kase.

Foto: Printskrin

Portal „Avaza“ došao je u posed snimka na kojem se vidi trenutak pokušaja pljačke. Na videu se jasno vidi muškarac koji ulazi iza recepcije i pretražuje prostor, očigledno tražeći novac ili druge vrednosti.

U trenutku kada se radnica pojavila, muškarac je pobegao.

Prema rečima svedoka, osumnjičeni je poznat pod nadimkom Juka, a građani tvrde da se radi o osobi koja je već duže vreme poznata kao ovisnik o narkoticima.

(Avaz)