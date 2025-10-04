HEROJSKI ČIN: Radnica sprečila pljačku u hotelu (VIDEO)
U SARAJEVSKOM hotelu Astra danas je došlo do pokušaja pljačke, ali zahvaljujući prisebnosti i brzoj reakciji radnice, počinilac nije uspeo da odnese novac iz kase.
Portal „Avaza“ došao je u posed snimka na kojem se vidi trenutak pokušaja pljačke. Na videu se jasno vidi muškarac koji ulazi iza recepcije i pretražuje prostor, očigledno tražeći novac ili druge vrednosti.
U trenutku kada se radnica pojavila, muškarac je pobegao.
Prema rečima svedoka, osumnjičeni je poznat pod nadimkom Juka, a građani tvrde da se radi o osobi koja je već duže vreme poznata kao ovisnik o narkoticima.
(Avaz)
Preporučujemo
VELIKI POŽAR U ISTOČNOJ ILIDžI: Vatra planula u stamenom objektu, ima mrtvih
20. 09. 2025. u 10:30
PRIŠTINA, SARAJEVO I ZAGREB: Glavni oslonci srpske i crnogorske opozicije!
15. 09. 2025. u 11:24
DECA OPLjAČKALA RADNICU U APOTECI NA VOŽDOVCU: Pretili joj nožem, istraga u toku
25. 09. 2025. u 12:27
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)