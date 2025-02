IM SVOJATA ISTRU KAO I DALMACIJU: Zagreb ne priznaje ko je oslobodio teritoriju koju je NDH dala Italiji

U EVROPSKOM parlamentu otvorena je izložba "Fojbe, tragedija, egzodus" u organizaciji stranke Braća Italije, stranke premijerke Đorđe Meloni, o stradanju Italijana u Istri i Dalmaciji posle poraza Musolinijeve vojske dve godine pre završetka Drugog svetskog rata.

Foto: Novosti

Deo italijanske javnosti osuđuje jugoslovenske partizane da su proterali 300.000 Italijana iz "italijanske Dalmacije i Istre", a 10.000 ih je završilo u fojbama, jamama koje su iskopane, pošto su ubijeni. Evropski parlamentarac Stefano Kavedanja kazao je u Strazburu da su u fojbama završile žrtve samo zato "što su bili Italijani i antikomunisti", a na izložbi se svojataju Istra i Dalmacija i osuđuje "Titov režim".

S druge strane, istoričari tvrde da je posle sloma Musolinija ubijeno mnogo manje Italijana nego što se sada prikazuje. Izložbu je osudilo četvoro slovenačkih i petoro hrvatskih evroparlamentaraca levog centra argumentom da nije u skladu sa temeljnim vrednostima Evropske unije. Poslanici iz redova HDZ-a nisu se tom zahtevu pridružili, a reakcija je izostala i u Zagrebu. Hrvatska zvanična politika nije reagovala ni prošlih godina kada su Italijani 10. februara obeležavali dan sećanja na žrtve fojbi i egzodus iz Dalmacije, Istre i Julijske Krajine.

Komunisti HRVATSKI evroparlamentarac iz kluba Evropskih konzervativaca i reformista Stefen Nikola Bartulica povodom izložbe je rekao da su "posle rata pod komunističkom vlašću hiljade ljudi završile u jamama bez suđenja, pa komunistički zločini protiv Hrvata i drugih naroda, Italijana i Nemaca, ne smeju da budu prećutani ili relativizovani.

Kako je u Hrvatskoj istorijski revizionizam sve prisutniji, sadašnja vlast ne želi da prizna da su partizanske jedinica iz tadašnje zajedničke države oslobodile hrvatsku teritoriju koju su ustaše u takozvanoj NDH prepustili Italijanima. Tako su i sada povodom izložbe hrvatski poslanici iz redova desnice i desnog centra poslali poruku da nije uzet širi kontekst događanja. Nedostatak reakcija iz Hrvatske se opravdava dobrim prijateljskim odnosima sa susednom Italijom, dok poslanik iz redova "Možemo" Gordan Bosanac kaže da je izložba o fojbama tipičan primer jednostrane, navijačke interpretacije istorije.

Povorka u Bolonji U POVORCI u Bolonji povodom dana sećanja na fojbe osvanuo je transparent "Istra, Rijeka i Dalmacija italijanska teritorija". Nosili su ga članovi Nacionalne omladine, povezane sa Braćom Italije premijerke Meloni.

"Nema goreg nego kada političari, umesto nezavisnih istoričara, organizuje izložbu. Ova izložba u potpunosti prećutkuje antifašističku borbu i ulogu Italije u podršci fašizmu i na taj način iskrivljuje istorijski kontekst", kaže on. Italijanski poslanici u Evropskom parlamentu stalno insistiraju da se 10. februar obeležava kao Dan sećanja u celoj Evropi, ali taj predlog do sada nije dobio podršku ostalih poslanika. Bilo je u prošlosti i mnogo polemika i reakcija oko italijanskog stava oko fojbi, pa je bivši čelnik Evropskog parlamenta Antonio Tajani izazvao diplomatski incident uzvikujući: "Živeo Trst, živela italijanska Istra i Dalmacija", posle čega je morao da se izvinjava što je to izgovorio.