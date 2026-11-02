SPOPADA GA U DVORIŠTU: Penzioner se žalio nadležnima da ga ptica emu mesecima prati

PENIZONER Mal Ričards iz okoline australijskog grada Taunsvila, na severoistoku Australije, u saveznoj državi Kvinslend, već devet meseci ne može na miru da boravi u svom dvorištu zbog ženke emua po imenu Erik, koja ga svakodnevno prati, ulazi na njegovo imanje i uznemirava ga, javlja australijski javni servis ABC.

Foto: Grace Anne Bobadilla on Unsplash

Ričards kaže da ga ptica čeka gotovo svakog jutra ispred kuće, dok tokom dana glasno ispušta zvuke i neprestano mu se mota oko nogu.

Emu je najviša ptica u Australiji koja ne leti.

Iako je ogradio imanje i zaključao kapiju, emu uvek pronađe način da uđe, zbog čega se penzioner plaši da obavlja svakodnevne poslove u dvorištu.

-Znam da emui mogu snažno da udaraju nogama i moram da budem oprezan. Ja sam penzioner, rekao je Ričards, koji tvrdi da je slučaj prijavio gradskim i državnim službama, ali da nijedna od njih nije preuzela odgovornost za rešavanje problema.

Iz australijskog Ministarstva za životnu sredinu, turizam, nauku i inovacije saopštili su da njihovi rendžeri prate kretanje emua u naselju Bluoter i da do sada nisu primetili ponašanje koje bi ukazivalo na opasnost.

Stanovnicima su savetovali da ptici daju dovoljno prostora i da je ne hrane.

Ipak, Erik je postao svojevrsna maskota naselja, a meštani na društvenim mrežama redovno objavljuju fotografije i snimke njegovih pojavljivanja i upozoravaju vozače da uspore kada ga primete pored puta.

Jedna stanovnica navela je da su deca koja su čekala školski autobus morala da preskoče obližnju ogradu kako bi se sklonila od ptice koja im je prilazila.

Stručnjak za edukaciju o divljim životinjama Džeki Hezling rekla je da je Erik, iako je ženka, verovatno dobila muško ime jer je odgajana kao kućni ljubimac, zbog čega je navikla na ljude i druželjubivija je od divljih emua.

Ona je savetovala stanovnicima da se, ukoliko ptica pokaže preteće ponašanje, polako udalje i pokušaju da između sebe i nje postave neku prepreku, poput drveta.

Prema njenim rečima, lokalni propisi dozvoljavaju držanje emua na imanjima većim od 2.000 kvadratnih metara, uz ispunjavanje uslova za odgovarajući prostor za životinju.

Ričardsa, međutim i dalje najviše nervira to što emu ulazi na njegov prilaz i ostavlja izmet, dok nadležne službe ne uspevaju da reše problem.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.