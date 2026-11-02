DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 3. NOVEMBAR: Blizance očekuju porodični problemi, Lava preokret u partnerskim odnosima, Škorpiju promena planova

SAZNAJTE šta vas u utorak, 3. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Izazovni aspekti Meseca koji ulazi u kuću posla i zdravlja donosi vam mnogo obaveza ali i stresnih situacija. Problemi sa saradnicima i kolegama. Dobici preko uslužnih delatnosti. Dopada vam se Strelac. Nervoza.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Napet aspekt između Urana u kući posla i Meseca u poslovičnoj Devici zahteva prilagođavanja zahtevima partnera. Dogovor sa osobom koja živi u inostranstvu donosi priliku za zaradu. Promenite način ishrane.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Uran u vašem znaku pravi kvadrat sa Mesecom koji ulazi u kuću privatnog života donoseći porodične probleme. Povedite više računa o dokumentaciji i vrednim sitnicama. Rasprava sa rođacima. Izbegavajte brzu hranu.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Aspekti vašeg vladaoca Meseca nepovoljno utiču na odnos sa emtivnim ili poslovnim partnerom, naročito ako se bavite intelektualnom ili uslužnom delatnošću. Konflikti sa mlađim rođacima. Nesanica.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Pozicija Meseca u odnosu na Uran, koji upravlja sedmom kućom, donosi preokrete u partnerskim odnosima ili sudskom procesu.Obratite više pažnje na dokumentaciju Imate podršku starije, uticajne osobe. Potreban vam je odmor.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec u vašem znaku pravi izazovne aspekte donoseći vam promene planova, finansijske probleme i suočavanje sa nezadovoljstvom saradnika. Novac pristiže preko saradnje sa Jarcem ili Bikom. Izbegavajte alkohol.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Prelazak Meseca, vladaoca vaše karijere, preko kuće ograničenja u napetom aspektu sa Saturnom u kući partnerstva, donosi vam probleme sa emotivnim partnerom i autoritetima. Povedite više računa o tome šta i kome pričate.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Napet aspekt između vašeg vladaoca Plutona i Meseca u kući novca donosi vam promenu planova i finansijske probleme. Susret sa starom simpatijom u vama može da probudi osećanja koja niste očekivali. Rak vam šalje poziv za izlazak.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Zbog Meseca u kući karijere pod uplivom Saturna mogući su sukobi sa nadređenima i kašnjenje nekih isplata. Izbegavajte nepotrebne troškove. Problemi u komunikaciji sa bračnim ili dugogodišnjim partnerom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Napet aspekt između Meseca i vašeg vladaoca Saturna donosi probleme sa putnom dokumentacijom, pravnim pitanjima, ispitima, na putovanjima. Sukobi sa nadređenima, ali i sa članovima porodice i ljubavnim partnerom.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Vaš vladalac Uran pravi napet aspekt sa Mesecom u kući novca donoseći vam finansijske probleme, naročito kada je reč o podeli imovine, kreditu, alimentaciji, stipendiji. Rasprava sa mlađim rođakom.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Izazovan aspekt između Meseca u kući partnerskih odnosa i vašeg vladaoca Neptuna, koji upravlja i vašom karijerom, u kući posla i novca upozorava na manje finansijske probleme. Povedite više računa o vrednim sitnicama.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.