Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 3. NOVEMBAR: Blizance očekuju porodični problemi, Lava preokret u partnerskim odnosima, Škorpiju promena planova

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

02. 11. 2026. u 20:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAZNAJTE šta vas u utorak, 3. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА УТОРАК, 3. НОВЕМБАР: Близанце очекују породични проблеми, Лава преокрет у партнерским односима, Шкорпију промена планова

Foto: Deposit/ eva058929@gmail.com

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Izazovni aspekti Meseca koji ulazi u kuću posla i zdravlja donosi vam mnogo obaveza ali i stresnih situacija. Problemi sa saradnicima i kolegama. Dobici preko uslužnih delatnosti. Dopada vam se Strelac. Nervoza.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Napet aspekt između Urana u kući posla i Meseca u poslovičnoj Devici zahteva prilagođavanja zahtevima partnera. Dogovor sa osobom koja živi u inostranstvu donosi priliku za zaradu. Promenite način ishrane.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Uran u vašem znaku pravi kvadrat sa Mesecom koji ulazi u kuću privatnog života donoseći porodične probleme. Povedite više računa o dokumentaciji i vrednim sitnicama. Rasprava sa rođacima. Izbegavajte brzu hranu.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Aspekti vašeg vladaoca Meseca nepovoljno utiču na odnos sa emtivnim ili poslovnim partnerom, naročito ako se bavite intelektualnom ili uslužnom delatnošću. Konflikti sa mlađim rođacima. Nesanica.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Pozicija Meseca u odnosu na Uran, koji upravlja sedmom kućom, donosi preokrete u partnerskim odnosima ili sudskom procesu.Obratite više pažnje na dokumentaciju Imate podršku starije, uticajne osobe. Potreban vam je odmor.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec u vašem znaku pravi izazovne aspekte donoseći vam promene planova, finansijske probleme i suočavanje sa nezadovoljstvom saradnika. Novac pristiže preko saradnje sa Jarcem ili Bikom. Izbegavajte alkohol.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Prelazak Meseca, vladaoca vaše karijere, preko kuće ograničenja u napetom aspektu sa Saturnom u kući partnerstva, donosi vam probleme sa emotivnim partnerom i autoritetima. Povedite više računa o tome šta i kome pričate.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Napet aspekt između vašeg vladaoca Plutona i Meseca u kući novca donosi vam promenu planova i finansijske probleme. Susret sa starom simpatijom u vama može da probudi osećanja koja niste očekivali. Rak vam šalje poziv za izlazak.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Zbog Meseca u kući karijere pod uplivom Saturna mogući su sukobi sa nadređenima i kašnjenje nekih isplata. Izbegavajte nepotrebne troškove. Problemi u komunikaciji sa bračnim ili dugogodišnjim partnerom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Napet aspekt između Meseca i vašeg vladaoca Saturna donosi probleme sa putnom dokumentacijom, pravnim pitanjima, ispitima, na putovanjima. Sukobi sa nadređenima, ali i sa članovima porodice i ljubavnim partnerom.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Vaš vladalac Uran pravi napet aspekt sa Mesecom u kući novca donoseći vam finansijske probleme, naročito kada je reč o podeli imovine, kreditu, alimentaciji, stipendiji. Rasprava sa mlađim rođakom.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Izazovan aspekt između Meseca u kući partnerskih odnosa i vašeg vladaoca Neptuna, koji upravlja i vašom karijerom, u kući posla i novca upozorava na manje finansijske probleme. Povedite više računa o vrednim sitnicama.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Vildoza pogodio sa svoje polovine protiv Kluža! (VIDEO)

Vildoza pogodio sa svoje polovine protiv Kluža! (VIDEO)