DA LI ĆEMO NAKON MNOGO GODINA OPET SLETETI NA MESEC?: Artemis bi trebalo da omogući istraživanje južnog polarnog regiona i izgradnju stanica

U DECEMBRU 1972. godine, Judžin Sernan i Harison Šmit napustili su dolinu Taurus-Litrou na Mesecu i pridružili se Ronaldu Evansu, koji ih je čekao u orbiti. Njihovi otisci stopala, naučni instrumenti i lunarni rover ostali su na površini.

Foto: /X/ @NASA

Posada Apola 17 vratila se na Zemlju. Niko drugi nije hodao po Mesecu posle njih. Zašto se nismo vratili na Mesec decenijama nakon toga?

Računari su postali moćniji, materijali napredniji, a sistemi upravljanja precizniji. Ali skup i opasan poduhvat je i dalje morao biti finansiran.

Apolo je imao politički cilj koji je mogao da postigne jednim sletanjem. Kada bi ga jednom postigao, svaki naredni let je postajao sve teže opravdati.

Program Artemis je trebalo da omogući redovne povratke, istraživanje južnog polarnog regiona i postepenu izgradnju stanica.

Oprema za naredne posade bi ostala tamo, a roboti bi obavljali deo posla između njihovih dolazaka. Ovo bi omogućilo da se trenutna istraživanja nastave i prošire, uz redovno snabdevanje i održavanje opreme.

U maju 1961. godine, predsednik Džon F. Kenedi je zatražio da Sjedinjene Države pošalju čoveka na Mesec i bezbedno ga vrate pre kraja decenije.

Sovjetski Savez je već lansirao Sputnjik i poslao Jurija Gagarina u svemir. U takmičenju Hladnog rata, takvi uspesi su pokazali tehnološku, industrijsku i političku snagu države.

Amerikancima je bio potreban poduhvat koji bi mogao da preuzme vođstvo. Sletanje je zahtevalo niz preliminarnih provera.

Apolo 8 je izveo ljude u orbitu oko Meseca, Apolo 9 je testirao lunarni modul sa posadom u Zemljinoj orbiti, a Apolo 10 je testirao skoro celu proceduru za buduće sletanje.

U julu 1969. godine, Nil Armstrong i Baz Oldrin su sleteli na površinu, dok je Majkl Kolins ostao u orbiti. Kenedijev cilj je postignut.

Historic moment when Neil Armstrong and Buzz Aldrin planted the flag on the Moon on July 20, 1969 (Apollo 11) https://t.co/zNi9y5CicE — Physics & Astronomy Zone (@zone_astronomy) April 6, 2026

Istraživanje je nakon toga nastavljeno. U šest uspešnih sletanja, od Apola 11 do Apola 17, dvanaest ljudi je hodalo po Mesecu. Apolo 13 nije sleteo: kvar je pretvorio misiju u borbu za bezbedan povratak.

Poslednje ekspedicije su imale vozila i više vremena za rad, a Šmit je, kao geolog, mogao da odabere uzorke na terenu i interpretira ono što je video.

Međutim, naučni rezultati nisu obezbedili kontinuirano finansiranje. Nakon pobede nad Sovjetima, novo sletanje više nije imalo istu političku težinu.

Sa ograničenim budžetom, NASA je morala da odluči koliko još letova da posveti Mesecu, a koliko da usmeri ka Skajlabu i budućem spejs šatlu.

Istoričar Džon M. Logsdon, u analizi za Nacionalni muzej vazduhoplovstva i svemira Smitsonijan, navodi visok rizik svake ekspedicije kao jedan od razloga za kraj programa Apolo.

Sa otkazivanjem preostalih letova, Apolo 17 je postao poslednji. Apolo je omogućio kratke ekspedicije koje su nosile gotovo sve što im je bilo potrebno.

Astronauti su ostali bez smeštaja za sledeću posadu ili sistema snabdevanja. Kada je proizvodnja raketa i svemirskih letelica prestala, a stručnjaci i fabrike prešli na druge programe, ceo sistem je morao biti ponovo razvijen i izgrađen za novi polazak.

U Artemisu, putovanje na Mesec i sletanje na njegovu površinu imaju odvojene transportne sisteme. Raketa SLS lansira svemirsku letelicu Orion, u kojoj posada putuje i vraća se na Zemlju.

Two SLS’s in one year, what a beautiful sight to behold! NASA stacked a brand new core stage almost 7 months after launching one 👏🥳 https://t.co/pMEdd6A4fJ — Chandler G (@Echo5550) October 27, 2026

Evropski servisni modul obezbeđuje joj pogon i druge ključne funkcije. Razvijaju se odvojene komercijalne letelice za spuštanje iz lunarne orbite i poletanje sa površine.

Artemis I je bio prvi let u kojem su raketa SLS i svemirska letelica Orion testirani zajedno. Od 16. novembra do 11. decembra 2022. godine, Orion je putovao oko Meseca bez posade i vratio se na Zemlju.

Let je trajao nešto više od 25 dana. NASA je proverila rad svemirske letelice, od lansiranja i kontrole tokom putovanja do njenog povratka kroz atmosferu velikom brzinom.

Let je takođe otkrio problem sa toplotnim štitom: više ugljenisanog materijala se oslobađalo iz njega tokom ponovnog ulaska nego što se očekivalo. Nakon testiranja, NASA je promenila putanju povratka u atmosferu za Artemis II.

Naknadna analiza tog leta potvrdila je da je štit zaštitio posadu, sa znatno manje oslobođenog materijala nego pri prvom ponovnom ulasku.

Misija Artemis II u aprilu 2026. godine odvela je Rida Vajzmana, Viktora Glovera, Kristinu Koh i kanadskog astronauta Džeremija Hansena oko Meseca.

Vratili su se na Zemlju 10. aprila, nakon nešto više od devet dana. Nisu sleteli niti ušli u lunarnu orbitu, već su proleteli pored druge strane Meseca i uputili se kući.

Bio je to prvi let sa ljudskom posadom u blizini Meseca od Apola 17. Ovo je bio prvi put da je Orion nosio posadu i testirao sisteme za održavanje života daleko od Zemlje u realnim uslovima.

Evropski servisni modul je obezbeđivao pogon, struju, vazduh, pijaću vodu i kontrolu temperature. Uspeh misije je takođe u velikoj meri zavisio od opreme evropske industrije.

Uloge predstojećih misija su se promenile u odnosu na prethodne najavljene. Artemis III više nije planiran da izvrši prvo sletanje sa posadom.

Na letu planiranom za 2027. godinu, Orion bi ostao u niskoj Zemljinoj orbiti i pokušao da se približi i spoji sa eksperimentalnim verzijama modula za sletanje.

Razvijaju ih SpaceX i Blue Origin, a eksperiment bi uključivao letelice jednog ili oba dobavljača. Cilj je da se proveri da li letelice, koje su razvijene odvojeno, mogu bezbedno da rade zajedno.

Posada mora biti u mogućnosti da se prebacuje sa jedne na drugu, a njihove veze, portovi i sistemi moraju funkcionisati kao jedinica.

Sličan test je izveden pre prvog sletanja Apola 9. U Zemljinoj orbiti, takve operacije mogu biti testirane pre nego što astronauti budu zavisni od njih u blizini Meseca.

NASA's Space Launch System lifts off with Artemis II from Kennedy Space Center on April 1, 2026. A close-up high-speed film camera tracks the rocket from the Orion spacecraft at the top, down the orange core stage and the twin solid rocket boosters, https://t.co/kI39SEYsfB — Alondra On X (@789_tom91365) October 24, 2026

Misija Artemis IV, planirana za 2028. godinu, ima za cilj da vrati astronaute na površinu Meseca, ovog puta u region južnog pola.

Nakon dolaska u letelicu Orion, posada bi se prebacila u modul za sletanje, koji bi se spustio na površinu i sproveo istraživanje.

Na kraju misije, vratili bi se na Zemlju u letelici Orion. Spremnost modula za sletanje odrediće koji će dobavljač biti zadužen za transport posade.

Artemis IV bi trebalo da poveže sve ove korake u jednu uspešnu ekspediciju. Astronauti bi prvi put direktno istražili područje planirano za izgradnju stanice.

Njena izgradnja, snabdevanje i promene posade zahtevaće brojne buduće letove. Prvo sletanje će biti samo početak ovog procesa, i mnogi izazovi ostaju pre nego što se uspostavi stalno ljudsko prisustvo na Mesecu.

SpejsIks razvija posebnu verziju Staršipa za sletanje na Mesec, sistem koji Ilon Mask takođe povezuje sa budućim putovanjima na Mars.

Njegov nosivi kapacitet i veliki prostor za posadu i opremu važni su za duže ekspedicije. Međutim, putovanje na Mesec, sletanje i ponovno lansiranje zahtevaju velike količine goriva i kiseonika.

Plan stoga uključuje punjenje rezervoara u Zemljinoj orbiti. Specijalne letelice bi isporučivale tečni metan i kiseonik, koji su potrebni za putovanje na Mesec. Ove tečnosti bi trebalo prenositi između letelica i održavati na veoma niskim temperaturama, sa što manjim isparavanjem.

SpejsIks navodi prenos između letelica i dugotrajan let kao ključne preostale provere. Džef Bezosov „Blu Oridžin“ razvija svemirsku letelicu „Blu Mun“.

Manja MK1 je namenjena za transport tereta, dok je veća MK2 takođe planirana za transport astronauta. Uspeh teretne misije ne može zameniti verifikaciju letelice za posadu.

Motori BE-7 koriste tečni vodonik i kiseonik, tako da ovaj sistem takođe zahteva veoma niske temperature i ograničavanje isparavanja.

Razvoj dva modula za sletanje mogao bi smanjiti zavisnost celog programa od jedne vrste letelice. Međutim, oba sistema moraju prvo da prođu verifikaciju za let sa ljudskom posadom.

Kancelarija za reviziju Vlade SAD, GAO, među rizicima razvoja identifikuje dugoročno skladištenje i prenos goriva i kiseonika na veoma niskim temperaturama. Rokovi sletanja će takođe zavisiti od rešavanja ovih problema.

NASA finansira razvoj i nabavlja usluge putem ugovora, tako da učešće privatnih kompanija ne eliminiše zavisnost programa od državnog budžeta.

We are not slowing down. 🚀 Our Artemis III mission will send four astronauts to low Earth orbit next year to test critical systems needed for future lunar landings https://t.co/G5CkHbQhFR and we’re accelerating efforts to ensure the success of Artemis IV, the first Artemis mission on the lunar surface https://t.co/zEDKEcLpXY. — NASA (@NASA) October 23, 2026

Konkurencija može stimulisati razvoj i smanjiti troškove pojedinačnih operacija. Međutim, kontinuirano istraživanje zahtevaće političku spremnost za finansiranje misija čiji su rezultati manje spektakularni od prvog sletanja.

Tragovi vodenog leda pronađeni su u trajno osenčenim područjima blizu Mesečevih polova.

Veoma niske temperature tamo omogućavaju očuvanje leda, dok bi on nestao na površini osvetljenoj suncem. Analiza podataka sa NASA-inog lunarnog orbitera pokazala je da su tragovi leda rasprostranjeniji nego što se ranije mislilo.

Potencijalni pristup vodi je jedan od razloga zašto su polarni regioni toliko važni za buduće stanice.

Voda bi se mogla koristiti za piće i druge potrebe posade, a njenim razlaganjem bi se proizvodili kiseonik i vodonik.

Kiseonik je potreban za disanje, a oba elementa bi se mogla koristiti i za određene vrste raketnog pogona. Pre nego što se takva upotreba može izvršiti, bilo bi potrebno utvrditi koliko leda ima na određenim lokacijama, na kojoj dubini i koliko ga je teško vaditi.

Takođe bi bile potrebne mašine sposobne za rad na hladnoći i u mraku, kao i energija za ceo proces. Još jedan izvor kiseonika mogli bi biti minerali u regolitu, sloju usitnjenog materijala na površini Meseca.

Regolit bi se takođe mogao koristiti za zaštitne nasipe ili druge delove infrastrukture. NASA razvija i testira metode za dobijanje lokalnih resursa i izgradnju, ali objekti koji bi redovno snabdevali stanicu tek treba da budu izgrađeni.

Helijum-3, izotop koji bi jednog dana mogao da posluži kao fuziono gorivo, često se pojavljuje u diskusijama o lunarnim resursima.

Fuzione elektrane koje bi ga komercijalno koristile još uvek ne postoje. Njegova potencijalna vrednost stoga zavisi od tehnologije koja tek treba da se razvije; ne može se koristiti za snabdevanje prvih lunarnih stanica.

Proizvodnja vode ili kiseonika na Mesecu bi u početku služila svakodnevnim potrebama posade. Bilo koja količina koja ne mora da se donosi sa Zemlje smanjila bi opterećenje misija snabdevanja.

Ovo bi omogućilo posadama da duže ostanu tamo i više istražuju, sa manjim oslanjanjem na zalihe sa Zemlje. Pre prvih staništa na površini, biće potrebno obezbediti struju, komunikacije, transport i opremu za rad.

Roboti bi morali da obavljaju deo posla između dolazaka posade. Duži boravak zahtevaće zalihe, rezervne delove i mogućnost popravke uređaja od kojih zavise životi astronauta. Rad van staništa zahtevaće nova svemirska odela.

Aksiom Spejs razvija AxEMU, koji bi trebalo da omogući astronautima da hodaju, savijaju se i prikupljaju uzorke, a istovremeno obezbeđuje regulaciju kiseonika i temperature. Odelo takođe mora da izdrži kontakt sa jakom lunarnom prašinom.

Pouzdanost rukavica, zglobova i zaptivača biće važna za svaku šetnju po površini. NASA-in plan izgradnje lunarne stanice predviđa da se radovi završavaju u fazama tokom 2030-ih.

Are you stepping into a spacesuit this week? So are @astro_anil and @astro_kutryk — but not for Halloween! Tune in here on Oct. 29 at 6:30am ET (1030 UTC) to watch these two astronauts deploy a new solar array on the @Space_Station. https://t.co/T33BGuaR8Y — NASA (@NASA) October 27, 2026

Prvo bi se sprovela robotska istraživanja i eksperimenti, a zatim bi sledila instalacija energetske, komunikacione i logističke infrastrukture, kao i smeštaja. Kako GAO napominje, razvoj orbitalne stanice Gejtvej je privremeno obustavljen, a prioritet se daje površinskoj infrastrukturi.

Cilj je postepeno omogućiti duže boravke, dok će stalnoj posadi biti potrebno pouzdano snabdevanje i sistemi za život i rad.

Snabdevanje električnom energijom biće posebno zahtevno. Na nekim polarnim nadmorskim visinama, sunčeva svetlost je dostupna duže nego na mnogim drugim lokacijama, ali čak i tamo, periode bez dovoljno energije treba premostiti.

U osenčenim područjima, opremu je takođe potrebno zagrevati. Pored solarnih sistema, NASA razvija male fisione reaktore koji bi snabdevali opremu i staništa bez obzira na osvetljenje.

Prilikom planiranja stanice, moraće se uzeti u obzir i kvarovi. Gubitak jednog izvora energije ili vozila ne bi trebalo da spreči povratak ili ugrozi celu posadu. Pouzdanost će takođe morati da se dokaže nakon sletanja, tokom svakodnevnog rada.

Lunarna stanica će morati da zaštiti ljude od vakuuma, zračenja, temperaturnih ekstrema i udara mikrometeoroida. Prašina može oštetiti opremu, kontaminirati staništa i ugroziti zdravlje.

NASA je izdvojila izlaganje lunarnoj prašini kao poseban zdravstveni i operativni rizik. Još uvek ne znamo dovoljno o ​​posledicama dužeg boravka u gravitaciji koja je približno jedna šestina Zemljine.

Orbitalne stanice su pružile mnogo informacija o životu u bestežinskom stanju, ali njihovo iskustvo ne može da odgovori na sva pitanja o mesecima ili godinama na Mesecu.

Uticaj lunarne gravitacije i životne sredine na ljudsko zdravlje zahtevaće posebno istraživanje.

Pored opasnosti na površini, tu je i pitanje spasavanja. Kancelarija generalnog inspektora NASA-e upozorila je u reviziji iz marta 2026. da agencija nema mogućnost da spase posadu zarobljenu u svemiru ili na Mesecu.

Duži boravak bi i dalje omogućio istraživanje koje Apolo nije mogao. Mesečeve stene, krateri i polarni nalazi čuvaju zapise o prošlosti Sunčevog sistema koji su često izmenjeni ili izgubljeni na geološki aktivnoj Zemlji.

Naučnici bi mogli da prate fenomene tokom dužeg vremenskog perioda, da se vraćaju na iste lokacije i proširuju svoja istraživanja van domašaja kratke ekspedicije.

Rad astronauta bi bio dopunjen robotskim i orbitalnim posmatranjima. U takvim uslovima, testirali bi se sistemi za održavanje života, mogućnosti popravke i proizvodnja materijala od lokalnih sirovina.

Mnoge od ovih tehnologija biće neophodne za buduće misije na Mars, gde će povratak i pružanje pomoći sa Zemlje biti mnogo složeniji.

Mesec bi mogao da im posluži kao poligon za testiranje, iako se rešenja ne mogu lako preneti na drugu planetu zbog različitih uslova.

Nakon prvog novog sletanja, sledeći let će morati biti finansiran, istrošena oprema zamenjena i poslata nova posada. Apolo je završen kada više nije bilo dovoljno političke podrške i novca za nastavak.

Da li će Artemis opstati zavisiće od odluka donetih čak i nakon promena u vladi i rukovodstvu svemirskih agencija.

Stanica će morati da plaća zalihe i održavanje godinama da bi nastavila da radi, dugo nakon što prvo sletanje više nije novost.

(Večernji list)