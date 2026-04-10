NARODNI OBIČAJI O ČUVARKUĆI: Etnolog objasnio pravila kojih bi svaka kuća trebalo da se pridržava

VASKRŠNjI praznici unose u naše domove jedinstvenu toplinu i duboku simboliku. Dok se miris tek obojenih jaja širi kućom, a šarene korpice krase sto, atmosfera zajedništva i duhovnog buđenja prožima svaki kutak porodice.

Međutim, među svim tim plodovima rada na Veliki petak, jedna figura ima neprikosnoven status – prvo jaje koje se spusti u vrelu boju, obavezno crvenu. To jaje u našem narodu nije obična dekoracija: ono nosi moćnu poruku i verovanje, poznato kao čuvarkuća, i predstavlja simbol blagostanja, napretka i zaštite čitavog domaćinstva.

Više od običnog ukrasa

O važnosti ovog običaja govorio je Saša Srećković, muzejski savetnik u Etnografskom muzeju, naglašavajući da čuvarkuća nadilazi estetsku vrednost.

- Čuvarkuća simbolizuje zdravlje, napredak i zaštitu doma od zla i bolesti. Ona se farba kao prvo jaje na Veliki petak, najčešće u crvenu boju, i zauzima istaknuto mesto u kući, često pored ikone. Veruje se da štiti ukućane tokom cele godine - objašnjava etnolog Srećković.

Šta raditi sa starim jajetom?

Prema rečima ovog stručnjaka, tradicija strogo nalaže da se prošlogodišnja čuvarkuća nikada ne baca u smeće.

- Kada se farba nova čuvarkuća, stara se pažljivo uklanja. U mnogim krajevima postoji običaj da se stara zakopa u bašti, spusti niz reku ili ostavi na drvetu, čime se simbolično zahvaljuje za zaštitu koju je pružila. Neki običaji predviđaju i ritual umivanja vodom u kojoj je potopljena stara čuvarkuća, zajedno sa bosiljkom, drenom i zdravcem, što donosi zdravlje ukućanima - objasnio je Srećković.

Takođe, on je istakao da se iz samog stanja u kojem se jaje nalazi nakon godinu dana izvlače važna predviđanja za budućnost.

- Ako jaje nije puklo i ostalo očuvano, veruje se da je godina bila mirna i blagoslovena. Ako pak pukne, smatra se predznakom nesreće.

Simbol koji povezuje generacije

Srećković zaključuje da je čuvarkuća izuzetno snažan kulturni i duhovni oslonac. Ona spaja stare narodne običaje sa savremenim životom, a njeno prisustvo u domu jasno svedoči o povezanosti porodice i neprestanoj brizi za najbliže.

(Kurir)

