FUNKCIJA KOJA OLAKŠAVA VOŽNJU: Tajno dugme u automobilu za koje mnogi vozači ne znaju

UPRAVLjANjE modernim automobilima može biti zbunjujuće, a jednostavne funkcije vozači odbijaju da koriste iz straha da će učiniti grešku.

Foto: fabio lamanna/Alamy/Profimedia

Upravljanje savremenim automobilima danas podrazumeva mnogo više od same vožnje, jer su vozila opremljena brojnim funkcijama i komandama koje vozačima često mogu delovati zbunjujuće.

Zbog toga mnogi izbegavaju da koriste dugmad čiju svrhu ne poznaju, plašeći se da bi mogli slučajno aktivirati neku neželjenu opciju.

Ipak, pojedine od tih naizgled nejasnih komandi imaju veoma praktičnu namenu. Jedan vozač je na internetu podelio fotografiju dugmeta koje se nalazi na plafonu automobila, uz pitanje čemu ono služi. Na njemu je bio prikazan simbol automobila sa otvorenim vratima i oznakom „off“, što je kod mnogih izazvalo nedoumicu.

Iskusniji korisnici brzo su dali objašnjenje, reč je o kontroli automatskog unutrašnjeg osvetljenja. Kada je ova funkcija uključena, svetla u kabini se automatski pale pri otvaranju vrata i gase nakon njihovog zatvaranja. Isključivanjem opcije sprečava se automatsko uključivanje svetla.

Ova funkcija je standardna u mnogim modernim vozilima i najčešće se nalazi u prednjem delu kabine, u blizini plafonskog svetla. Pored osnovne rasvete, u naprednijim modelima može biti povezana i sa dodatnim opcijama, poput upravljanja krovnim otvorom ili zavesama. Takođe, u pojedinim vozilima svetla ostaju uključena određeno vreme nakon gašenja motora, u zavisnosti od proizvođača.

Iako uputstva za upotrebu vozila sadrže korisne informacije, ona ponekad ne obuhvataju sve varijacije opreme, što može dodatno zbuniti vozače. Zato je važno upoznati se sa svim funkcijama automobila, jer i naizgled jednostavno dugme može značajno unaprediti svakodnevno korišćenje vozila.

(Biznis Kurir/Radio Sarajevo)