JOŠ SAMO PEČAT ZA EP: Rukometašice u petom kolu kvalifikacione grupe 5 savladale Litavniju sa 36:34

RUKOMETAŠICE su veoma blizu EP. Srpkinje su u petom kolu kvalifikacione grupe 5 za odlazak na šampionat Starog kontinenta od 3.do 20.decembra u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj u Klajpedi savladale Litvaniju sa 36:34 (20:18). Naše dame overavaju kartu za EP u nedelju (18.00) u Novom Sadu protiv Ukrajine.

foto igor marinković

U suštini naše dame su obezbedile učešće na EP, jer je teško poverovati da ih Ukrajinke, koje su savladale u prvom meču sa 34:23, mogu pobediti sa više od 11 golova razlike. Valja reći da na šampionat idu i tri najbolje trećeplasirane selekcije, tako da je neophodno overiti kartu za šampionat.

Teška utakmica, igrale su veoma čudnu odbranu, sa dosta izlazaka. Nismo uspele da se snađemo,ali na kraju pobeda je pobeda i ne gleda joj se u zube. Drago mi je što mi je na rođendanu ispunjena želja – rekla je za RSS Jovana Skrobić, koja je juče oduvala 30.svećicu.

Protiv Litvanki naše devojke su igrale promenljivo, sa puno uspona i padova. U prvom poluvremenu dosta je škripalo u odbrani, tako da su domaće igračice stalno disale za vratom Srpkinjama. Tek u finišu prvog dela golmanka Marija Simić je donela sigurnost u odbrani pa se na odmoru otišlo sa plus dva – 20:18. U nastavku se popravila igra, diktirao ritam, ali sz tek u 51.minutu prelomile meč kada su povele sa 31:26.Uporne Litvanke su samo uspele da ublaže poraz.

LITVANIJA - SRBIJA 34:36 (18:20)

DVORANA: „Sviturio arena“ u Klajpedi. Gledalaca: 2.000. Sudije: Manea i Ilijesku (Rumunija). Isključenja: Litvanija 8, Srbija 14 minuta. Sedmerci: Litvanija 4 (3), Srbija 7 (6).

LITVANIJA:Žilionite (4 odbrane), Kolosove 1, Ustilaite 3, Pilikaskaite 11 (2), Andronik, Kulikovate, Žilinskas 1, Mizutite, Salamavice 2, Damulevikate 4, Rakanaskiene 2, Rinkevicuite 4, Arciševeskaja 6 (1), Sečivoncikaite, Slavencite, Vareikaine (2 odbrane).

SRBIJA: Risović (2 odbrane), Janjušević 10 (5), Vasić 4, Skrobić 6, Stamenić 4 (1), Radić, Bojičić, Radević 1, Tijana Simić 7, Stanković, Petrović, Fajfrić, Cvijić 2, Vukajlović 2, Petković, Marija Simić (9 odbrana, 1 sedmerac).

Grupa 5

PETO kolo: Ukrajina – Švedska 23:34, Litvanija – Srbija 34:36. Šesto kolo (12.april): Švedska – Litvanija (18.00), Srbija – Ukrajina (18.00).

TABELA: Švedska 10, Srbija 6, Ukrajina 4, Litvanija 0 bodova.