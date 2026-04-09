NOVI SASTANAK RUSA I AMERIKANACA U SAD: Dmitrijev sa članovima Trampove administracije

SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev trenutno je u Sjedinjenim Američkim Državama gde se sastaje se sa članovima administracije američkog predsednika Donalda Trampa radi razgovora o mirovnom sporazumu za Ukrajinu i ekonomskoj saradnji između SAD i Rusije, javio je danas Rojters, pozivajući se na dobro obaveštene izvore.

Poseta Dmitrijeva SAD dolazi pre odluke Vašingtona o tome da li će produžiti ublažavanje sankcija na rusku naftu koje ističe 11. aprila.

SAD su izdale 30-dnevno izuzeće za zemlje da kupuju sankcionisanu rusku naftu i naftne proizvode koji se nalaze trenutno na tankerima na moru.

Američki ministar finansija Skot Besent je taj potez Vašingtona opisao kao korak ka stabilizaciji globalnih energetskih tržišta pogođenih ratom sa Iranom.

Ublažavanje sankcija dogodilo se nakon telefonskog razgovora između Trampa i Putina 9. marta i naknadne posete Dmitrijeva SAD kako bi razgovarao o energetskoj krizi sa američkom delegacijom u kojoj su bili Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner.