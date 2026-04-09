NOVI SASTANAK RUSA I AMERIKANACA U SAD: Dmitrijev sa članovima Trampove administracije
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev trenutno je u Sjedinjenim Američkim Državama gde se sastaje se sa članovima administracije američkog predsednika Donalda Trampa radi razgovora o mirovnom sporazumu za Ukrajinu i ekonomskoj saradnji između SAD i Rusije, javio je danas Rojters, pozivajući se na dobro obaveštene izvore.
Poseta Dmitrijeva SAD dolazi pre odluke Vašingtona o tome da li će produžiti ublažavanje sankcija na rusku naftu koje ističe 11. aprila.
SAD su izdale 30-dnevno izuzeće za zemlje da kupuju sankcionisanu rusku naftu i naftne proizvode koji se nalaze trenutno na tankerima na moru.
Američki ministar finansija Skot Besent je taj potez Vašingtona opisao kao korak ka stabilizaciji globalnih energetskih tržišta pogođenih ratom sa Iranom.
Ublažavanje sankcija dogodilo se nakon telefonskog razgovora između Trampa i Putina 9. marta i naknadne posete Dmitrijeva SAD kako bi razgovarao o energetskoj krizi sa američkom delegacijom u kojoj su bili Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner.
Preporučujemo
ZLOPAMTILO IZ ESTONIJE: Kaja Kalas otkrila što EU ne pomaže zemljama Persijskog zaliva
09. 04. 2026. u 23:35
GARDIJAN: Evropa se plaši da će Tramp vršiti pritisak na Ukrajinu da preda Donbas
09. 04. 2026. u 23:16
PUTIN PROGLASIO PRIMIRJE: Prekid vatre u Ukrajini
09. 04. 2026. u 21:14
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
Komentari (0)