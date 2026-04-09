GARDIJAN: Evropa se plaši da će Tramp vršiti pritisak na Ukrajinu da preda Donbas
EVROPA se plaši da će američki predsednik Donald Tramp početi da vrši pritisak na Kijev da ustupi Donbas, navodi Gardijan, pozivajući se na dva evropska zvaničnika.
- Dva evropska zvaničnika izrazila su rastuću zabrinutost da bi Tramp mogao da poveća pritisak na Kijev da ustupi teritoriju u regionu Donbasa“ -, navodi se u tekstu.
Ranije je ruski lider Jurij Ušakov, pomoćnik, napomenuo da će odluka Vladimira Zelenskog o povlačenju trupa iz Donbasa otvoriti perspektive za rešavanje sukoba u Ukrajini.
Preporučujemo
Komentari (0)