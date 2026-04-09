DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 10. APRIL: Bik se bavi pravnim a Rak finansijskim pitanjima, Vaga u sukobu sa ženama, Jarac sa partnerom

SAZNAJTE šta vas u petak, 10. aprila, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Sa poslednjom Mesečevom četvrti u kući karijere možete da uvećate zaradu preko posla u vezi sa dizajnom, nekretninama ili nakitom. Skloni ste preterivanju, naročito u trošenju novca. Vanredni troškovi. Rasprava sa emotivnim partnerom.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Poslednja Mesečeva četvrt u devetoj kući fokusira vas na završavanje obaveza u vezi sa putovanjem, radnom dozvolom, vizom, dobijanjem pasoša, polaganjem ispita ili pravnim pitanjima. Neko stiže sa dužeg puta i želi da vas vidi.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Sa poslednjom Mesečevom četvrti u osmoj kući usredsređeni ste na važne finansijske odluke, nasledstvo kredit, alimentaciju ili stipendiju. Izbegavajte nepotrebne troškove i preterivanje u hrani. Imate podršku jednog Bika.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Mesec najviše utiče na vaš znak jer njime upravlja a danas je u fazi poslednje četvrti u sedmoj kući, zbog čega su mogući sukobi sa oartnerom, emotivnim ili poslovnim. Opozicija s Jupiterom u vašem znaku čini vas sklonim preterivanju.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Sa poslednjom Mesečevom četvrti u kući posla fokusirani ste na rutinske zadatke i reorganizaciju radnih obaveza. Opozicija s Jupiterom u kući podsvesti čini vas sklonim introspekciji. Osoba koja živi u inostranstvu želi da vas vidi.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Sekstil između Meseca i vašeg vladaoca Merkura donosi vam uvećanje prihoda. Izbegavajte rizične finansijske poteze i nepotrebne troškove. Opozicija sa Jupiterom donosi vam novac preko nekonvencionalnih vidova zarade.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec, koji upravlja vašom karijerom, u fazi poslednje četvrti u kući privatnog života, pravi opoziciju sa Jupiterom, donoseći vam rasprave sa članovima porodice, ali i sukobe sa ženama na poslu. Hormonski disbalans.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u Jarcu odgovara Škorpijama koje se bave pisanjem ili nekom drugom intelektualnom delatnošću, kao i poslom zbog koga često putuju. Novac vam pritiče preko poslova sa strancima. Susret sa starom simpatijom budi neprijatne uspomene.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Poslednja četvrt Meseca, koji upravlja vašim finansijama, u kući posla, pravi opoziciju s vašim vladaocem Jupiterom, donoseći vam uvećanje prihoda preko nekretnina, podele imovine, kredita, stipendije ili alimentacije.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Jednom godišnje, poslednja Mesečeva četvrt u vašem znaku, ove godine donosi vam sukobe u partnerskim odnosima, i emotivnim i poslovnim. Problemi sa pravnim pitanjima. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Poslednja četvrt Meseca u kući intuicije pravi sekstile sa vašim vladaocem Uranom i Plutonom u vašem znaku, donoseći vam sjajne ideje. Romansa sa osobom koja je preko posla prisutna u javnosti. Opasnost u saobraćaju.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec, koji upravlja vašim ljubavnim životom, pravi sekstile sa Uranom i Plutonom, donoseći vam uvećanje prihoda preko nekonvencionalnih vidova zarade, medicine ili farmacije. Neko oseća prema vama nešto više od prijateljstva.