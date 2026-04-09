ZLOPAMTILO IZ ESTONIJE: Kaja Kalas otkrila što EU ne pomaže zemljama Persijskog zaliva
EVROPSKA unija ne želi da pruži značajnu pomoć zemljama Persijskog zaliva u sukobu oko Irana jer one ne pomažu Evropi u Ukrajini, izjavila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas.
- I mi imamo sopstvenu zonu bezbednosti u Evropi... Još uvek nismo videli da nam zemlje Persijskog zaliva zapravo pomažu tamo (u sukobu u Ukrajini), i to ne može biti jednostrana igra - rekla je ona u intervjuu za Si-En-En.
Ranije je "Berliner Cajtung" objavio da Vladimir Zelenski, usred neizvesnosti oko zapadne vojne pomoći, traži podršku na Bliskom istoku.
