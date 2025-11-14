DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 15. NOVEMBAR: Raka i Vagu očekuje uvećanje prihoda, Jarac pravi velike planove, Vodolija da se pazi prevare

SAZNAJTE šta vas u subotu, 15. novembar, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec pravi trigon s Plutonom donoseći vam uspeh i uvećanje prihoda preko velikih organizacija, IT sektora ili prijatelja. Ljubavni partner može dramatično reagovati na vaše ponašanje. Unosite više tečnosti.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući posla, pod uticajem Plutona, koji upravlja partnerskim odnosima, donosi uspeh u dogovorima s osobama koje žive u inostranstvu. Imate utisak da ljubavni partner nešto krije od vas. Smanjite unos šećera.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Trigon Meseca, vladaoca vaših finansija, i Urana donosi uspeh preko zanimanj u vezi sa medicinom, farmacijom, putovanjima, umetnošću ili delatnostima u vezi sa sportom. Proverite hormonski status.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući privatnosti, pod uplivom Plutona, donosi mogućnost uspešne saradnje s ljubavnim ili poslovnim partnerom. Angažman u okviru nekog medijskog ili društvenog projekta donosi vam zaradu.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući biznisa pravi trigon s Plutonom donoseći vam uspešan dogovor s uticajnom osobom. Imate sjajne ideje kako da unapredite vaše poslove. Izdržite se od nepotrebnih troškova. Provodite više vremena u prirodi.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

S Mesecom u kući posla možete da ostvarite zanimljive ideje u vezi sa ulaganjem u društveni, medijski ili projekat sa strancima. Susret s jednim Bikom može da probudi stare uspomene. Smanjite unos slatkiša.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec u vašem znaku pravi trigon sa Plutonom donoseći vam dodatni izvor prihoda. Uspešan dogovor u vezi s kupovinom, prodajom ili izdavanjem nekretnina. Jedan Strelac vam šalje poziv za izlazak. Provodite više vremena sa prijateljima.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac Pluton u trigonu s Mesecom donosi vam zaradu preko zanimanja u vezi s medicinom, farmacijom, nekretninama ili porodičnim biznisom. Poznanstvo sa šarmantnom osobom na kraćem putu ili predavanju. Glavobolja.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Trigon između Plutona u kući biznisa i Meseca donosi vam uspeh preko IT sektora, medija, prijatelja ili velikih organizacija. Dopadate se nekome ko bi voleo da obratite više pažnje na njega. Promenite način ishrane.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Kada Mesec u kući karijere pravi trigon s Plutonom, pravite grandiozne planove o ulasku u ortakluk s ljubavnim ili poslovnim partnerom. Vanredni izdaci u popodnevnim satima. Voljena osoba vešti krije ljubomoru. Nesanica.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Trigon između Plutona u vašem znaku i Meseca donosi vam uvećanje prihoda preko putovanja, visokog obrazovanja, saradnje sa strancima ili pravnih pitanja. Neko pokušava da vas obmane ili prevari. Emotivni partner Glavobolja.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Ponekad previše očekujete od osobe koja ne može da vam pruži ono što očekujete. Poslušajte savet prijatelja u vezi sa ulaganjem u nov posao. Slobodne Ribe očekuje odlazak na kraći put s osobom koju poznaju preko posla.