DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 3. NOVEMBAR: Ovna očekuju rasprave u porodici, Blizance dogovor o nekretninama, Lava problemi na putovanjima
SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 3. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
S naglašenom kućom posla možete da ostvarite solidnu zaradu ali su mogući i neplanirani troškovi. Aspekti Meseca u vašem znaku donose manje rasprave sa članovima porodice. Strastveni susret sa Strelcem.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Aspekti Merkura, koji upravlja vašim finansijama, povoljno utiču na ishod poslovnih dogovora. Trzavice sa partnerom zbog preterivanja s troškovima. Mesec u kući ograničenja čini vas pomalo depresivnim.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Pozicija vašeg vladaoca Merkura, planete logike, koji upravlja i vašim privatnošću, povoljno utiče na dogovor u vezi sa nekretninama ili samostalnom delatnošću. Poznanstvo preko društvene mreže. Izbegavajte energetske napitke.
RAK (22. 6 - 22. 7)
S vašim vladaocem Mesecom u kući karijere i Marsom u kući kreativnosti možete da uvećate prihode preko javne delatnosti, umetnosti ili hobija. Prijatni zajednički trenuci s ljubavnim partnerom. Osetljiv želudac.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Vaš vladalac Sunce pravi napet aspekt s Mesecom u devetoj kući donoseći vam probleme na putovanjima, sa strancima, ispitima ili pravnim aktima. Planirate odlazak na zajednički put s emotivnim partnerom. Susret s Lavom.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Aspekti vašeg vladaoca Merkura koji upravlja i vašom karijerom donose vam priliku za zaradu preko honorarnog posla. Aranžmani sa nekadašnjim partnerima mogu se pokazati kao isplativi. Romantični susret sa Jarcem
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Trigon Meseca i Marsa donosi vam uspeh preko javne delatnosti, nekretnina, trgovine na berzi. Manji konflikt s emotivnim ili poslovnim partnerom. Vanredni troškovi. Provodite više vremena u prirodi.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Sa Mesecom u kući posla ukazuju vam se šanse za zaradu preko inostranstva, putovanja, nekretnina. Odnos s emotivnim partnerom može se naći na testu strpljenja, zbog njegove neodlučnosti. Kontrolišite krvni pritisak.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Trigon Meseca i Merkura, koji upravlja vašom sedmom kućom, donose vam uspeh preko saradnje sa ljubavnim ili poslovnim partnerom. Romantičan gest tajnog obožavaoca ne može da vas ostavi ravnodušnim. Nesanica.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Nervira vas što nadređeni ne pokazuju dovoljno sluha za vaše ideje i predloge. Promena nekog plana ili konflikt s prijateljem. Manje nesuglasice s ljubavnim partnerom. Provodite više vremena u prirodi.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
S naglašenom kućom planova i novca možete da postignete dogovor o isplativom poslu. Konflikt s autoritetima, nadređenima ili roditeljima. Susret sa starom simpatijom. Osetljiv koštano-zglobni sistem.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Kontakt s nekim ko živi u inostranstvu donosi vam dobru poslovnu ideju. Neko pokušava da otkaže sastanak koji bi trebalo da pruži bolji uvid u vaše finansije. Imate podršku jedne Device. Unosite više vitamina.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)