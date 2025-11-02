Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 3. NOVEMBAR: Ovna očekuju rasprave u porodici, Blizance dogovor o nekretninama, Lava problemi na putovanjima

Marina Jungić Milošević, astrolog

02. 11. 2025. u 20:30

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 3. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

S naglašenom kućom posla možete da ostvarite solidnu zaradu ali su mogući i neplanirani troškovi. Aspekti Meseca u vašem znaku donose manje rasprave sa članovima porodice. Strastveni susret sa Strelcem.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Aspekti Merkura, koji upravlja vašim finansijama, povoljno utiču na ishod poslovnih dogovora. Trzavice sa partnerom zbog preterivanja s troškovima. Mesec u kući ograničenja čini vas pomalo depresivnim.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Pozicija vašeg vladaoca Merkura, planete logike, koji upravlja i vašim privatnošću, povoljno utiče na dogovor u vezi sa nekretninama ili samostalnom delatnošću. Poznanstvo preko društvene mreže. Izbegavajte energetske napitke.

RAK (22. 6 - 22. 7)

S vašim vladaocem Mesecom u kući karijere i Marsom u kući kreativnosti možete da uvećate prihode preko javne delatnosti, umetnosti ili hobija. Prijatni zajednički trenuci s ljubavnim partnerom. Osetljiv želudac.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Vaš vladalac Sunce pravi napet aspekt s Mesecom u devetoj kući donoseći vam probleme na putovanjima, sa strancima, ispitima ili pravnim aktima. Planirate odlazak na zajednički put s emotivnim partnerom. Susret s Lavom.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Aspekti vašeg vladaoca Merkura koji upravlja i vašom karijerom donose vam priliku za zaradu preko honorarnog posla. Aranžmani sa nekadašnjim partnerima mogu se pokazati kao isplativi. Romantični susret sa Jarcem

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Trigon Meseca i Marsa donosi vam uspeh preko javne delatnosti, nekretnina, trgovine na berzi. Manji konflikt s emotivnim ili poslovnim partnerom. Vanredni troškovi. Provodite više vremena u prirodi.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Sa Mesecom u kući posla ukazuju vam se šanse za zaradu preko inostranstva, putovanja, nekretnina. Odnos s emotivnim partnerom može se naći na testu strpljenja, zbog njegove neodlučnosti. Kontrolišite krvni pritisak.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Trigon Meseca i Merkura, koji upravlja vašom sedmom kućom, donose vam uspeh preko saradnje sa ljubavnim ili poslovnim partnerom. Romantičan gest tajnog obožavaoca ne može da vas ostavi ravnodušnim. Nesanica.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Nervira vas što nadređeni ne pokazuju dovoljno sluha za vaše ideje i predloge. Promena nekog plana ili konflikt s prijateljem. Manje nesuglasice s ljubavnim partnerom. Provodite više vremena u prirodi.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

S naglašenom kućom planova i novca možete da postignete dogovor o isplativom poslu. Konflikt s autoritetima, nadređenima ili roditeljima. Susret sa starom simpatijom. Osetljiv koštano-zglobni sistem.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Kontakt s nekim ko živi u inostranstvu donosi vam dobru poslovnu ideju. Neko pokušava da otkaže sastanak koji bi trebalo da pruži bolji uvid u vaše finansije. Imate podršku jedne Device. Unosite više vitamina.

