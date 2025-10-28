Panorama

POKRENITE SE, VREME JE ZA AKCIJU! Astro savet za utorak, 28. oktobar: Trigon Mars-Jupiter čest je i u horoskopima vrhunskih sportista

Marina Jungić Milošević, astrolog

28. 10. 2025. u 07:20

DANAS na nebu imamo fantastičan trigon između jakog Marsa u Škorpiji, znaku kojim ova planeta vlada, i ništa manje jakog Jupitera u Raku, znaku svoje egzaltacije.

Foto Shutterstock

Mars pokreće na akciju a Jupiter sve širi i uvećava, tako da ovaj aspekt daje vetar u leđa za pokretanje važnih projekata, poslovnu ekspanziju ili sprovođenja vaših ideja i zamisli u delo.

Ovaj moćan vodeni trigon, koji se obrazuje 28. oktobra u 7.18, donosi priliv energije, borbenosti, volje, entuzijazma, optimizma, pri čemu Mars daje energiju, a Jupiter je usmerava. Ovaj aspekt često se nađe u horoskopima vrhunskih sportista (Pele, Mark Špic, Rud Gulit, Salvatore Skilači, Dražen Dalipagić, Dragan Stojković Piksi, Nikola Jokić),  ali i osoba čije zanimanje ima veze sa politikom, finansijama, zakonodavstvom...

Takođe, ovaj aspekt donosi sreću u sudskim sporovima, sportskim nadmetanjima, finansijskim transakcijama, kontaktima sa strancima, na ispitima, putovanjima, kao i veliku podršku članova porodice (Rak).

