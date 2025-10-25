DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 26. OKTOBAR: Blizanci da paze na troškove, Devica ima problem s emotivnim partnerom, a Strelac s članom porodice
SAZNAJTE šta vas u nedelju, 26. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Prelazak Meseca preko Strelca rođenima u drugoj i trećoj dekadi u prepodnevnim satima donosi finansijske probleme. Dobici preko nekretnina i kontakata sa strancima ali i vanredni troškovi. Ljubavni partner se trudi da vam ugodi.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Mesec u kući novca u inkonjukciji sa retrogradnim Uranom upozorava na oprez prilikom ulaganja u posao sa osobama s kojima ste nekada sarađivali. Bračni partner je sklon preispitivanju prošlosti. Strastveni susret sa Škorpijom.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Mesec pravi napet aspekt s Jupiterom, planetom ekspanzije, u kući novca što vas čini sklonim preterivanju, naročito u trošenju novca. Poznanstvo s Ovnom na kraćem putu ili predavanju može da preraste u nešto ozbiljnije. Smanjite unos šećera.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec približava se asteroidu Amor donoseći vam susret s nekim koga poznajete preko posla. Partnerov iznenadni odlazak na put budi vašu sumnju u njegovu iskrenost. Provodite više vremena u društvu prijatelja.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Mesec pravi dobar aspekt s vašim vladaocem Suncem donoseći vam bolji odnos sa članovima porodice. Dogovor s nekim ko ceni vaše profesionalne kvalitete. Ne žurite s potpisivanjem važnih ugovora. Vreme je za rekreaciju.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Dobici preko kraćih putovanja, intelektualnih i uslužnih delatnosti. Retrogradni Neptun u kući braka pravi napet aspekt s Mesecom donoseći vam probleme s partnerom zbog nekih događaja iz prošlosti. Tajna romansa s nekim koga dugo poznajete.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Retrogradni Uran pravi izazovan aspekt s Mesecom donoseći vam iznenadni odlazak na kraći put ili susret s nekim koga dugo niste videli. Uvećanje prihoda preko saradnje s emotivnim ili poslovnim partnerom. Poziv za izlazak od Blizanaca.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Ne prestajete da razmišljate o osobi koju ste upoznali preko posla. Sekstil Venere i Meseca donosi vam uvećanje prihoda preko putovanja, stranaca ili honorarnog posla. Neko ometa početak realizacije vaših planova. Oprez za volanom.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Mesec u vašem znaku pod uticajem Venere donosi vam iznenadni susret s prijateljem koga dugo niste videli. Pripazite na troškove u popodnevnim satima. Konflikt s mlađim članom porodice. Oprez prilikom potpisivanja ugovora.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Mesec u vašem znaku pod uticajem Venere iz kuće karijer donosi vam profesionalni uspeh i uvećanje zarade. Poslušajte savet osobe na položaju. Susret u tajnosti s osobom koja odavno pokušava da ostvari kontakt s vama.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Aspekti Meseca podstiču vašu potrebu da realizujete dogovor o saradnji sa osobama koje žive u inostranstvu. Imate podršku Vage. Neplanirani troškovi u vezi sa sređivanjem stambenog ili poslovnog prostora. Pad imuniteta.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Mesec u napetim aspektima sa vladaocima vašeg znaka podstiče umetničku inspiraciju donoseći zaradu muzičarima, pevačima, glumcima. Osoba kojoj se dopadate nešto krije od vas. Provodite više vremena u prirodi.
