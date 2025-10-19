"ZAVISNIK OD LOPTICE": Otkriveno da psi mogu biti zavisni od omiljene igračke

NEKI psi se mogu ponašati na načine koji su slični zavisnosti kada je reč o njihovim igračkama (naročito omiljenim lopticama ili predmetima za žvakanje).

Iako većina pasa u igri vidi priliku za zabavu i povezivanje sa vlasnikom, u novoj studiji je kod pojedinih rasa primećena reakcija koje prelazi granicu normalne radoznalosti i podseća na obrasce koji se javljaju kod ljudi koji prekomerno igraju video-igre ili se kockaju.

Vlasnicima pasa je dobro poznato koliko njihov ljubimac može da voli određenu igračku, ali kod nekih je ova ljubav mnogo intenzivnija, toliko da podseća na zavisnost kod ljudi. Grupa istraživača je pratila više od 100 pasa različitih rasa i uzrasta, a njihovi vlasnici su dobili zadatak da izvedu više aktivnosti sa svojim ljubimcem - od igre i ostavljanja psa samog sa igračkom, do situacija u kojima je igračka namerno bila nedostupna ili postavljena pored hrane.

Cilj je bio da se utvrdi kako psi reaguju kada im je pristup igrački ograničen i koliko su spremni da zanemare druge nagrade (poput hrane) zbog nje.

Psi su bili ocenjivani po intenzitetu reakcija - lajanju, skakanju, pokušajima da dohvate igračku i odbijanju da jedu dok je ona u blizini. Podaci su pokazali da je trećina pasa ispoljila visok stepen upornog i ponavljajućeg ponašanja, što ukazuje na tendenciju ka zavisnosti. Najviše takvih slučajeva zabeleženo je kod terijera i ovčara, što upućuje na to da genetski faktori imaju značajnu ulogu.

Tim je analizirao i okolnosti u kojima psi žive i navike njihovih vlasnika, ali se ispostavilo da nivo zavisničkog ponašanja nije nužno povezan sa tim koliko vlasnici podstiču igru. To sugeriše da je u pitanju kombinacija naslednih osobina i individualnih sklonosti svakog psa.

Da bi bolje razumeli sličnosti sa ljudskim zavisnostima, istraživači su primenili četiri ključna kriterijuma koja se koriste u bihejvioralnoj psihologiji - žudnju, gubitak kontrole, važnost objekta zavisnosti i negativne posledice. Psi koji su pokazali najveću vezanost za igračke postizali su i najviše rezultate po ovim kriterijumima. Njihovi vlasnici su navodili da psi gotovo opsesivno traže igračke, postaju nemirni ako ih ne mogu naći i odbijaju druge aktivnosti dok ih ne dobiju.

Iako rezultati ne dokazuju da psi zaista doživljavaju zavisnost u psihološkom smislu kao ljudi, studija pokazuje da kod nekih životinja može postojati oblik prekomerne motivacije koji po svom intenzitetu podseća na zavisničko ponašanje. Naučnici napominju da je ovakvo ponašanje verovatno retko u široj populaciji pasa, ali može uticati na njihovo ponašanje i emocionalno stanje, prenosi "Gardijan".

O "pravoj" zavisnosti se može govoriti tek kada igračka počne da ima negativan uticaj na psa (ako postane razdražljiv, anksiozan ili odbija hranu ako mu igračka nije dostupna). U većini slučajeva reč je o bezopasnom entuzijazmu, ali kod pojedinih pasa može preći u opsesiju. Iako je ovo tek početni korak u proučavanju ovog fenomena, studija postavlja važno pitanje za vlasnike: Mogu li i psi, kao i ljudi, razviti oblik zavisnosti prema predmetima koji im donose zadovoljstvo i utehu?

