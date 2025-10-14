KINI VRAĆENO ISTORIJSKO BLAGO: Ispravljena nepravda nakon 79 godina
DVA toma kineskih svilenih rukopisa, starih oko 2.300 godina, vraćena su u centralnu Kinu, 79 godina nakon što su prokrijumčareni iz te zemlje.
Rukopisi, koje su pljačkaši grobnica iskopali na lokalitetu Zidanku u Čangši 1942. godine, sastoje se od tri toma "Siši Ling", "Vuksing Ling" i "Gungšou Žan", i predstavljaju sistematski zapis astronomije, kalendara, kosmologije i vojnog proricanja iz kineskog perioda pre dinastije Ćin.
Datiraju iz perioda Zaraćenih država
Kako je saopšteno, rukopisi su vraćeni zahvaljujući saradnji kineskih i američkih kulturnih institucija, prenosi Sinhua.
Drugi i treći tom Zidanku svilenih rukopisa, kulturnih artefakata koji datiraju iz perioda Zaraćenih država (475-221. p. n. e.) vraćeni su u provinciju Hunan, i biće trajno arhivirani u Muzeju Hunan u Čangši, glavnom gradu te provincije.
Svečana ceremonija prijema
Na ceremoniji prijema drugog i trećeg toma Zidanku svilenih rukopisa, šef kineske Nacionalne administracije za kulturno nasleđe (NCHA), Rao Ćuan, rekao je da je povratak rukopisa značajno dostignuće višegodišnje kinesko-američke kulturne i muzejske saradnje i primer međunarodne saradnje u oblasti restitucije artefakata.
Kustos muzeja Hunan, Duan Sjaoming rekao je da će povratak svilenih rukopisa omogućiti muzeju Hunan da integriše vraćene knjige sa svojom postojećom kolekcijom, koja uključuje jedini originalni fragment rukopisa Zidanku, kao i druge artefakte iz države Ču.
(Telegraf)
