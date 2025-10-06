OVO SE DEŠAVA JEDNOM GODIŠNJE Astro savet za utorak, 7. oktobar: U prvom planu su partnerski odnosi, porodica i ljubav

PUN Mesec, simbol emocija, raspoloženja, podsvesti, mašte, majke, doma, porodice, domovine, naroda, jednom godišnje, nađe se u impulsivnom, nestrpljivom Ovnu, ali ne pravi svake godine iste aspekte sa tranzitnim planetama.

Foto: Profimedia

Ove godine pun Mesec formira se na sedmom stepenu (koji odgovara Vagi, znaku partnerskih odnosa, ljubavi, lepote, novca)vatrenog znaka Ovna, 7. oktobra u 5.49. Pun Mesec pravi napete aspekte, kvadrat s asteroidom Karma u Vagi i inkonjunkciju s Jupiterom u Raku, simbolu doma i porodice.

Zato će akcenat biti na emotivnim ali i poslovnim partnerstvima, kao i na porodičnim odnosima. Ovogodišnji pun Mesec će najviše uticati na kardinalne znake, i to septembarske Vage, martovske Ovnove, junske Rakove i decembarske Jarčeve.