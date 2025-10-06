OVO SE DEŠAVA JEDNOM GODIŠNJE Astro savet za utorak, 7. oktobar: U prvom planu su partnerski odnosi, porodica i ljubav
PUN Mesec, simbol emocija, raspoloženja, podsvesti, mašte, majke, doma, porodice, domovine, naroda, jednom godišnje, nađe se u impulsivnom, nestrpljivom Ovnu, ali ne pravi svake godine iste aspekte sa tranzitnim planetama.
Ove godine pun Mesec formira se na sedmom stepenu (koji odgovara Vagi, znaku partnerskih odnosa, ljubavi, lepote, novca)vatrenog znaka Ovna, 7. oktobra u 5.49. Pun Mesec pravi napete aspekte, kvadrat s asteroidom Karma u Vagi i inkonjunkciju s Jupiterom u Raku, simbolu doma i porodice.
Zato će akcenat biti na emotivnim ali i poslovnim partnerstvima, kao i na porodičnim odnosima. Ovogodišnji pun Mesec će najviše uticati na kardinalne znake, i to septembarske Vage, martovske Ovnove, junske Rakove i decembarske Jarčeve.
