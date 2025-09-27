DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 28. SEPTEMBAR: Lav dobija dobru poslovnu ponudu, Strelac i Ribe skloni preterivanju u životnim zadovoljstvima

SAZNAJTE šta vas u nedelju, 28. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Aspekt između Meseca u kući inostranstva i putovanja i Jupitera donose vam kontakt s uticajnim osobama, strancima i uvećanje prihoda. Voljena osoba je sklona dramatičnim reakcijama. Mogući vanredni troškovi. Smanjite unos šećera.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Dogovor o dobro plaćenom poslu može lako da se promeni u prepodnevnim satima. Slobodne Bikove očekuje susret s nekim ko često putuje zbog posla. Poslušajte savet jedne Škorpije. Povedite više računa o ishrani.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Dobar dan za poslovne dogovore, naročito ako radite u turizmu, ugostiteljstvu, marketingu. Poslovni dogovor sa Ribama u večernjim satima. Susret s Vagom na kraćem putu ili predavanju. Nesanica.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Prelazak vašeg vladaoca Meseca preko kuće svakodnevice fokusira vas na rešavanje rutinskih obaveza. Teško ćete odoleti šarmu osobe koju ste upoznali preko prijatelja. Stara simpatija želi ponovo da uđe u vaš život.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući kreativnosti pod uticajem Jupitera, planete prosperiteta, votvara vam nove mogućnosti na polju privatnog biznisa, dizajna, mode, marketinga, umetnosti. Jedan Lav misli na vas. Nervoza.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Napet aspekt Meseca i Jupitera donosi vam neočekivane dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade, prijatelja i velikih organizacija. Dogovor s mlađom osobom može da vam donese uvećanje zarade.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Sekstil Meseca i Merkura donosi vam uspeh preko intelektualnih delatnosti i kraćih putovanja. Ljubavni partner insistira na nečemu što vama ne odgovara. Jedna Vodolija misli na vas, Ovan šalje poziv za izlazak.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

S Mesecom u kući novca pod uticajem Jupitera, planete prosperiteta, rastu šanse za uvećanje prihoda preko samostalne delatnosti ali i kreativnih poslova. Strastveni susret s Jarcem. Izbegavajte alkohol.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u vašem znaku pravi izazovan aspekt s vašim vladaocem Jupiterom čineći vas sklonim preterivanju. Dobijate novu poslovnu ponudu, naročito ako ste preko posla prisutni u javnosti, bavite se advokaturom, modom, dizajnom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Aspekt Meseca i Juptera donosi vam uvećanje prihoda preko partnerskih poslova, umetnosti, političkog angažmana. Voljena osoba pomalo sumnja u vašu iskrenost prema njemu, mada nema stvarnih razloga za to.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec pod uticajem Merkura iz devete kuće, povoljno utiče na poslove koji imaju veze sa putovanjima, strancima, pravnim aktima. Slobodne Vodolije, preko prijatelja, mogu da upoznaju osobu čijem će šarmu teško odoleti.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Aspekt Meseca i vašeg vladaoca Jupitera čini vas sklonim preterivanju u hrani, piću i životnim zadovoljstvima. Neko koga ste već upoznali preko rođaka želi da vas vidi. Obnova poslovne saradnje s inostranim partnerima.