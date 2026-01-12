Panorama

DAN ZA DOGOVORE I TRGOVINU Astro savet za ponedeljak, 12. januar: Evo na kojih 6 znakova najviše utiče sekstil Meseca i Merkura

Marina Jungić Milošević, astrolog

12. 01. 2026. u 07:00

MESEC, simbol trgovine, u poslovičnoj, intuitivnoj Škorpiji, danas obrazuje sekstil s Merkurom, planetom biznisa, u ambicioznom Jarcu, znaku uspeha.

Foto: Profimedia

Ovaj prijateljski aspekt podstiče komunikaciju, dogovore, pregovore, trgovinu, privatni biznis, a dobar je i za polaganje ispita, putovanja, kontakte sa strancima, potpisivanje pravnih dokumenata i ugovora.

Mesec je simbol memorije, a Merkur reči, tako da je ovaj prijateljski aspekt idealan i za učenje, naročito stranih jezik.Ovaj sekstil će najviše uticati na Škorpije i Jarčeve, ali i na Rakove, Ribe, Bikove i Device.

