DAN ZA DOGOVORE I TRGOVINU Astro savet za ponedeljak, 12. januar: Evo na kojih 6 znakova najviše utiče sekstil Meseca i Merkura
MESEC, simbol trgovine, u poslovičnoj, intuitivnoj Škorpiji, danas obrazuje sekstil s Merkurom, planetom biznisa, u ambicioznom Jarcu, znaku uspeha.
Ovaj prijateljski aspekt podstiče komunikaciju, dogovore, pregovore, trgovinu, privatni biznis, a dobar je i za polaganje ispita, putovanja, kontakte sa strancima, potpisivanje pravnih dokumenata i ugovora.
Mesec je simbol memorije, a Merkur reči, tako da je ovaj prijateljski aspekt idealan i za učenje, naročito stranih jezik.Ovaj sekstil će najviše uticati na Škorpije i Jarčeve, ali i na Rakove, Ribe, Bikove i Device.
