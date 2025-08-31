Panorama

USPEH RUSKIH NAUČNIKA: Napravljen prvi medicinski test koji istovremeno otkriva 25 virusa

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 08. 2025. u 00:22

NAUČNICI Centralnog naučno-istraživačkog instituta epidemiologije ruske Federalne službe za fitosanitarni nadzor (Rospotrebnadzor) razvili su set reagenasa koji omogućava otkrivanje 25 različitih virusa.

УСПЕХ РУСКИХ НАУЧНИКА: Направљен први медицински тест који истовремено открива 25 вируса

Foto: Srbatom

-Ovo je prvi u Rusiji registrovani test sa tako širokim spektrom dijagnostike. Set reagenasa omogućava istovremeno otkrivanje svih značajnih izazivača akutnih respiratornih virusnih infekcija, uključujući enteroviruse, adenoviruse, rinoviruse, metapneumovirus, respiratorno-sincicijalni virus, bokavirus, kao i viruse gripa i koronavirusa, navodi se u saopštenju.

Test-sistem ima visoku preciznost i pomaže lekarima da brzo postave dijagnozu i prepišu lečenje. Svi njeni sastojci proizvode se u Rusiji, što čini dijagnostiku dostupnom svima i eliminiše zavisnost od uvoza, ističe se u saopštenju.

Napredne dijagnostičke tehnologije su neophodne za obezbeđivanje epidemiološke bezbednosti, posebno u sezoni akutnih respiratornih virusnih infekcija i gripa.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!