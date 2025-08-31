USPEH RUSKIH NAUČNIKA: Napravljen prvi medicinski test koji istovremeno otkriva 25 virusa

NAUČNICI Centralnog naučno-istraživačkog instituta epidemiologije ruske Federalne službe za fitosanitarni nadzor (Rospotrebnadzor) razvili su set reagenasa koji omogućava otkrivanje 25 različitih virusa.

Foto: Srbatom

-Ovo je prvi u Rusiji registrovani test sa tako širokim spektrom dijagnostike. Set reagenasa omogućava istovremeno otkrivanje svih značajnih izazivača akutnih respiratornih virusnih infekcija, uključujući enteroviruse, adenoviruse, rinoviruse, metapneumovirus, respiratorno-sincicijalni virus, bokavirus, kao i viruse gripa i koronavirusa, navodi se u saopštenju.

Test-sistem ima visoku preciznost i pomaže lekarima da brzo postave dijagnozu i prepišu lečenje. Svi njeni sastojci proizvode se u Rusiji, što čini dijagnostiku dostupnom svima i eliminiše zavisnost od uvoza, ističe se u saopštenju.

Napredne dijagnostičke tehnologije su neophodne za obezbeđivanje epidemiološke bezbednosti, posebno u sezoni akutnih respiratornih virusnih infekcija i gripa.

(sputnikportal.rs)

