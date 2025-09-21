PREKO OVOG ZNAKA DO 23. OKTOBRA PRELAZI SUNCE Horoskop "Novosti": Upoznajte Vagu - Ovo su njene vrline i mane

JEDAN od znakova koji su trenutno u žiži interesovanja ljubitelja astrologije, svakako su Vage, preko kojih do 23. oktobra prelazi Sunce, simbol volje, ugleda, vitalnosti i koje od 22. septembra do 23. oktobra utiče na sve zodijačke znake.

Pod uticajem Venere, Vaga uvek pleni šarmom, ljubaznošću, lepotom. Subjektivna, tvrdoglava, pa odluke često donosi pod uticajem emocija. Miroljubiva, komunikativna, druželjubiva, diplomatski nastrojena. Zna da bude slatkorečiva, kako bi postigla ono što želi. Deluje uzdržano, ali to je samo njen imidž, emotivnija je nego što to pokazuje.

Ko god misli da je Vaga neodlučna i da stalno vaga "za" ili "protiv" - greši, jer joj Saturn, planeta odlučnosti i istrajnosti, koji je egzaltiran u ovom znaku, daje gvozdenu volju, tako da nikada ne odstupa od svojih ciljeva. Zato za nju važi izreka, "somotska rukavica, čelična pesnica". Ipak, to se ne može reći za njeno zdravstveno stanje, jer je Sunce (simbol vitalnosti) u Vagi u znaku svoga pada, zbog čega je njeno zdravlje prilično krhko. Najčešće su tegobe s bubrezima, kožom, venskom cirkulacijom, pankreasom, diskus hernijom.

Kod ovog vazdušnog, umetničkog znaka, preovlađuju romantična osećanja, više nego strast, mada žene često ostavljaju utisak fatalnih zavodnica. A zapravo vole da flertuju. Muškarci deluju pomalo tajanstveno, kao da se ne zna šta misle. Nenametljivog, rafiniranog šarma, poseduju urođenu otmenost i pravi su kavaljeri koji se ponašaju viteški prema ženama. Veliku pažnju posvećuju fizičkom izgledu, posebno frizuri. Oba pola obožavaju parfeme, cveće i domaće životinje.

Žena Vaga, sa Bikom i Ribama, deli titulu najlepših dama Zodijaka. To ne čudi kada se zna da su ovi znaci pod najvećim uticajem Venere, planete lepote, ljupkosti i gracioznosti. Lepo vaspitana, prefinjenih manira, kada govori, "cvrkuće". Mada je često vrlo inteligenta, zbog ljubaznosti, može da ostavi drugačiji utisak. Esteta, prati modu, voli lepo da se obuče, satima se šminka pred ogledalom.

"Pada" na muške komplimente, cveće, ljubazna, pa ne zna da odbije udvarače. Obično kasni na sastanak. Vaga je znak partnerskih odnosa, ali i razvoda, i pre će živeti sama, nego u vezi bez ljubavi. Ne podnosi grube i neotesane muškarce, a za partnere bira privlačne i ambiciozne. Nije materijalista, najvažnije joj je da bude voljena svaki dan. Ukoliko oseti da nije tako, može da ode i u krajnost i da prestane da vodi računa o sebi. Poremećaj emocionalne ravnoteže tera je u krajnost i potpuno izbacuje iz koloseka.

Žene Vage su veoma vezane za članove porodice i roditelje, posebno majku, brižne su i spremne da se žrtvuju za njih. Kao majka, Vaga je izuzetno posvećena deci, dok muškarac Vaga više neguje prijateljske odnose s njima.

Muškarac Vaga je mladolik, otmen, elegantan, negovan. Na njega se možete osloniti, tolerantan je i pronicljiviji nego što na prvi pogled deluje. Niži tip ovog znaka često je lenj i apatičan, ne baš jake volje i koncentracije. Kada su neke banalne, svakodnevne odluke u pitanju, dovoljna je mala zbrka, da postane neodlučan.

Jedna od glavnih mana i muških i ženskih predstavnika sedmog zodijačkog znaka jeste ta što odluke često donose pod uticajem emocija. Najvažniji su im mir i harmonija, zbog čega su često skloni kompromisima. Što se karijere tiče, oba pola se odlično snalaze u kreativnim, umetničkim zanimanjima, poslovima u medijima, trgovini, pravosuđu kao i u poslovima koji podrazumevaju rukovanje novcem (Venera je i simbol novca). Žene Vage su prilagodljivije uslovima rada, nego muškarci, koji neće da rade bilo šta, čak i ako im taj posao omogućava solidnu zaradu.