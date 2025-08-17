DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 18. AVGUST: Rak da povede računa o novcu, Škorpija da ne ulaže u nov posao, Ribe očekuje romantičan susret

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 18. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Iskoristite dan za dogovor sa autoritetima ili nadređenima ukoliko razmišljate o nekom projektu. Imate želju za većim angažovanjem u samostalnoj delatnosti. Trzavice sa ženskim članovima porodice u večernjim satima.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Aspekti Meseca u kući posla donose vam dodatnu motivaciju za bavljenje paralelnim poslom. Pad raspoloženja u večernjim satima ne bi trebalo da vas zabrine. Izbegavajte rasprave sa ženama iz familije. Tajna romansa s Ribama.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesecom u vašem znaku do osam uveče donosi povoljan ishod dogovora s prijateljem ili osobom na čelu neke velike organizacije. Mesec u Raku u večernjim satima motiviše vas da se više angažujete u privatnom biznisu.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući podsvesti pojačava vašu intuiciju. U večernjim satima, kvadrat s Neptunom, simbolom obmana, upozorava da povedete računa o novcu. Privlači vas jedna Devica. Podložnost depresivnom raspoloženju.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Pozicija Meseca u večernjim satima naglašava vašu intuiciju i donosi inspiraciju za bavljenje kreativnom delatnošću. Vanredni troškovi. Partner ima problem sa samopouzdanjem. Poziv za izlazak od stare simpatije. Izbegavajte alkohol.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Dan je povoljan za dogovor s osobom na položaju. Ali, u večernjim satima, Mesec pod uplivom Neptuna iz kuće rizika u nepovoljno utiče na vaše finansije. Susret s Rakom budi romantično raspoloženje. Izbegavajte alkohol.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Dan je povoljan za dogovor s osobom iz inostranstva ili planiranje nekog putovanja. Mesec ulazi u Raka u večernjim satima i obrazuje napete aspekte, pa pripazite na finansije, mogući su vanredni troškovi. Potreban vam je odmor.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Ako planirate ulaganje u nov posao, nije pravi trenutak, jer se dogovor s potencijalnim partnerima može odužiti. Aspekti Meseca, simbola emocija, u večernjim satima podstiču vašu ljubomoru. Susret sa zauzetom osobom. Nesanica.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Kvadrat Meseca u kući posla i vašeg vladaoca Neptuna upozorava da se čuvate finansijskih prevara u večernjim satima. Emotivni partner nešto krije od vas. Nije trenutak za potpisivanje ugovora, ako se bavite privatnim biznisom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Iskoristite dan za preciziranje detalja nekog ugovora ili plana. Napeti aspekti Meseca i vašeg vladaoca Saturna, u večernjim satima usporavaju ili odlažu dogovor s poslovnim partnerom. Pazite se povreda.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Uspeh preko samostalne delatnosti ili mogućnost da omiljeni hobi pretvorite u posao. Kvadrat Meseca u Raku i vašeg suvladaoca Saturna, u večernjim satima, upozorava na rizik kada je reč o ulaganju u nov projekat.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Februarske Ribe dobijaju šansu da zauzmu vodeću poziciju u okviru nekog novog projekta. Pazite se finansijskih prevara.Romantičan susret s nekim koga često viđate preko poslovnih kontakata. Izbegavajte alkohol.