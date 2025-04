ZNACI KOJI POKAZUJU DA POČINJETE DA SE ZALJUBLJUJETE: Kad vas Amorova strela vrati u tinejdžersko doba

Odnedavno ste u vezi sa partnerom, lepo vam je, ali niste posve sigurni da ste počeli da se zaljubljujete u njega onako stvarno, iskreno, kako mislite da bi trebalo.

Foto Shutterstock

Sva je prilika da ste već pitali nekog od prijatelja ili porodice kako izgledaju „simptomi“ zaljubljenosti, a oni su vam, verovatno, odgovorili sa „jednostavno znaš da jesi“, „teško je opisati“ ili sličnim floskulama koje vam ništa nisu pomogle u razrešavanju dileme.

Ali, baš kao što ne postoji čvrsto pravilo koje određuje koliko dugo vremena je potrebno da prođe da biste se zaljubili, ne postoji ni definisana „kontrolna lista“ sa znacima koji jasno govore da je ono što osećate prava stvar. Neki ljudi znaju nakon jednog trenutka. Drugi razvijaju osećanja tokom nekoliko meseci, pa čak i godina, kroz male ali dosledne gestove.

Međutim, postoje neki uobičajeni (i naučno potkrepljeni) signali koji ukazuju na to da se verovatno zaljubljujete. Tako, recimo, ako osećate potrebu da sa voljenom osobom podelite čak i najmanje i najbeznačajnije trenutke svog dana, ili otkrijete da interesovanja vašeg partnera odjednom postaju i vaša, sva je prilika da ste počeli da se zaljubljujete.

Ako primetite da sve češće preuređujete svoj dnevni raspored da biste napravili više vremena za svog partnera – i to je signal koji odzvanja sa „zaljubljenost“. A ukoliko ste, uz sve to, počeli da se pitate kada će vam izabranik priznati da vas voli, nema sumnje da ste dobrano zaljubljeni u njega/nju.

Foto Shutterstock

U čvrstoj nameri da ipak otkriju neke pouzdane znake koji ukazuju na zaljubljenost, udružila se nekolicina američkih psihoterapeuta, istraživača i stručnjaka za međuljudske odnose, a mi vam prenosimo do kakvih su zaključaka došli. Tako ćete testirati sebe i saznati da li ste spremni da, iz dubine svoje duše, izgovorite „volim te“ vašem izabraniku.

Osnivač platforme za ljubavne sastanke, Davun Kang, kaže da je proces zaljubljivanja različit kod svake osobe, ali da se on najviše oslanja na „trougao“ teoriju psihologa Roberta Sternberga, koja definiše tri glavna aspekta: intimnost (želju da se osećate blisko povezanim), strast (fizičku i emocionalnu stimulaciju) i odluku/posvećenost (rešenost da se držite jedno drugog). Nisu vam potrebne sve tri navedene komponente da biste znali da se zaljubljujete, ali su pokazatelji da ste na pravom putu – tvrdi Sternberg, dodajući da ne bi trebalo da zaključite da se neko ne zaljubljuje u vas ako ne „emituje“ iste signale kao vi. Sad kada smo savladali „trougao“, hajde da proširimo spisak malih ljubavnih signala:

Osećate da je to - to Većina nas, kada se zapita jesmo li zaljubljeni, odmah, instinktivno zna odgovor jer nam je očigledan, kaže dr Edvard Švarc, psiholog. To je zbog toga što je jedna od karakteristika zaljubljenosti snažan osećaj da radimo pravu stvar, kao i nedostatak sumnje u svoje emocije. Možda ćete primetiti da vas više ne uznemirava kada vas partner „goustuje“ ili pomisao na to šta će reći kada bude upoznao vašeg čudnog ujaka. Prema Švarcu, delovi mozga odgovorni za društveno rasuđivanje i kritičko razmišljanje počinju sporije da funkcionišu kada se zaljubljujemo, što se ne dešava nikada osim tada. Zato i možemo sa sigurnošću da kažemo: „To je to“, bez mnogo razmišljanja i prosuđivanja.

Uvek vam je u mislima. Koliko god zvučalo banalno, istinito je. Znate da se zaljubljujete kada vaš „neko“ počne da zauzima veliki deo vaših misli. Možda ćete uhvatiti sebe kako u sanjarenjima, dok ste na poslu, ponavljate razgovore koje ste vodili sa partnerom, razmišljate o sledećem sastanku nekoliko dana unapred ili čak zamišljate zajedničku budućnost. Ili ponovo čitate SMS poruke koje ste dobili i iznova gledate fotografije svog partnera.

Umirete od želje da saznate da li i on vas voli. Ako razmišljate o tome da li se vaš partner oseća slično i tražite znakove da i vi njemu nedostajete, to je još jedan pokazatelj, kaže dr Žaklin Olds, vanredni profesor kliničke psihijatrije na Harvardskoj medicinskoj školi.

„Vaš stomak i srce mogu zaigrati svaki put kada vas izabranik kontaktira ili predloži da provedete vreme zajedno“, dodaje Olds, uz komentar da ćete možda primetiti i da se, generalno, osećate pozitivnije nego ranije.

Foto Shutterstock

Žudite za njim. Baš kao što možete da žudite za omiljnom hranom ili pićem, isto tako je to moguće i za voljenom osobom. Prilikom istraživanja, dr Helen Fišer otkrila je da deo našeg mozga povezan sa fokusom i žudnjom, nazvan ventralna tegmentalna oblast (VTA), izaziva oslobađanje povećanog nivoa dopamina kada se zaljubimo, što je obično povezano sa javljanjem osećaja napetosti kada pomislimo na partnera.

Opet se osećate kao tinejdžer, koji kroz svet ide širom otvorenih očiju i uzavrelog srca, i to nije slučajnost, kaže Kelifern Pomeranc, psiholog. „Kada se zaljubite, vaše telo proizvodi koktel hemijskih supstanci, uključujući dopamin (da želite više), noradrenalin (za uzbuđenje, fokus i pažnju), testosteron (za seksualni interes i nagon) i pad serotonina (koji može da izazove taj tihi opsesivni osećaj). Pomešane, ove „hemikalije“ čine da se osećamo srećno, vrtoglavo, energično, baš kao u adolescentskom dobu.

Zbog njega imate bolje mišljenje o sebi. Većina zaljubljenih kaže da se oseća kao da može (i uspeva) da postigne više nego ranije, što dr Tereza Didonato opisuje kao iskustvo „samoproširenja“, u kom osećaj sopstvene vrednosti raste kroz razvoj odnosa sa partnerom.

Foto Shutterstock

Ne primećujete druge privlačne osobe, kao da ne postoje, ali zato osećate ljubav svuda oko sebe. Ukoliko uhvatite sebe kako odjednom uživate u ćaskanju sa kolegom koji vam nije baš najsimpatičniji ili započinjete prijateljski razgovor sa svojim nadobudnim komšijom, za ovo neobično ponašanje najverovatnije su krive vibracije ljubavi koje se šire i izvan vaše romantične veze. Naime, dokazano je da nas zaljubljenost može izbaciti iz našeg ustaljenog režima „autopilota“, dozvoljavajući nam da bukvalno sve oko sebe vidimo u novom, lepšem svetlu.

Vaši prijatelji primećuju da ste zaljubljeni i skreću vam pažnju da malo-malo pa pričate o svom partneru. Još ako počnete sve manje vremena da provodite sa njima, a, s druge strane, vašeg izabranika vodite svuda sa sobom, pa čak i kada vas prijateljica pozove da pod hitno dođete kod nje jer samo što je raskinula dugu vezu, nema druge do – zaljubljeni ste do ušiju. No, ako su vam prijateljstva iskrena, izdržaće i period ove vaše zanesenosti partnerom.

Njegove osobine postaju i vaše. Ko god da je skovao termin da dvoje koji se vole postaju jedno, nije pogrešio. Prilikom zaljubljenosti mi nehotice prisvajamo osobine svog partnera, od najboljih do onih nešto lošijih, pa često počinjemo i da se oblačimo ili govorimo kao on.Vidite budućnost sa njim. Nije vam neobično što planirate zajedničko putovanje sedam meseci unapred i pričate o tome šta ćete raditi dogodine, jer se podrazumeva da ćete biti zajedno. Preselićete se zajedno u drugi grad? Smišljate imena svojoj nerođenoj deci i sve detalje vašeg venčanja? Nema sumnje – ozbiljno ste zaljubljeni.