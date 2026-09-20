VEČERAS SE ZAVRŠAVAJU „MOKRANJČEVI DANI“ : Od simfonijskih „Rukoveti“ do „Mladih virtuoza“

JUBILARNI 60. „Mokranjčevi dani“ završavaju se večeras koncertom Hora državne akademske kapele Santk Peterburga, čuvenog ruskog Hora „Glinka“. Publika Festivala uživala u probranim programima u slavu Mokranjca.

Foto: S.M.Jovanović

Uz nastup „Glinke“ kojima će večeras biti peti koncert na festivalu „Mokranjčevi dani“, kruna ovogodišnjeg festivalskog programa bilo je istorijsko, premijerno izvođenje sedam Mokranjčevih „Rukoveti“ u novom, simfonijskom ruhu.

Ovaj kapitalni poduhvat, ostvaren na inicijativu direktorke Doma kulture Danijele Marković, poverio je horske klasike raskošnom orkestarskom zvuku Beogradske filharmonije, u aranžmanima dr um. Milorada Marinkovića i pod nadahnutom dirigentskom palicom Vuka Volkova-Popovića. Spajajući tradiciju i savremeni izraz, izvođenje je donelo moćnu i svežu dimenziju dobro poznatim melodijama, pokazavši kako bi Mokranjčeva dela zvučala da su stvarana za veliki simfonijski orkestar.

-Mokranjčevo stvaralaštvo je meni pokazalo nove slojeve genijalnosti. Dok sam proučavao njegove Rukoveti, dok sam ih orkestrirao i adaptirao za simfonijski orkestar, zaista sam se trudio da sva proširenja koja sam dodao, dodam iz samog Mokranjca, iz njegove logike, njegove muzike i postupaka koje je on koristio. Priznajem, dodao sam nešto i svojih, jer umetnik mora da ostavi pečat vremena u kome stvar nastaje, ali potrudio sam se da Mokranjac ne izgubi ništa od svoje autentičnosti – rekao nam je kompozitor Milorad Marinković.

Iskričava energija na sceni i tehnički besprekorna interpretacija Beogradske filharmonije oduševile su negotinsku publiku, koja svaku notu svog čuvenog sugrađanina nosi u srcu.

-Velika je privilegija raditi sa najboljim nacionalnim ansamblom i izvoditi najbitniju srpsku muziku na ovako važnom festivalu. Baš zato što svi imamo ovu muziku u ušima i što je ovo tradicija koju razumemo, izazov je bio dati publici nešto autentično i novo. Šesta rukovet nam je bila najizazovnija, zbog istorijskog konteksta i priče u pozadini, tehnički je bila najteža, a definitivno i emotivno najzahtevnija- kaže dirigent Vuk Volkov-Popović.

Foto: S.M.Jovanović Kemal Gekić posle 40 godina ponovo u Negotinu

Druga velika okosnica festivala bio je dugoočekivani povratak pijanističkog virtuoza Kemala Gekića. Nastupom pod nazivom „Album iz Srbije“, Gekić je izveo dela preminulih srpskih kompozitora poput Isidore Žebeljan, Ljubice Marić, Vasilija Mokranjca, Marka Tajčevića i Josipa Slavenskog.

-Mislim da je to negde bilo najavljeno kao „Kemal Gekić se vraća na Mokranjčeve dane u velikom stilu, posle 40 godina“, čega ja nisam ni bio svestan. Jako mi je drago što sam ponovo na Festivalu makar nakon tog dugog intervala i nadam se da ćemo se opet videti na ovom mestu. Mokranjčevo stvaralaštvo je muzički statusni simbol, veličina koja je neizrecivo utkana u istoriju srpske muzike i tu nema šta da se mnogo doda — muzikologija je uradila svoje, a njegova dela žive - kaže Kemal Gekić.

Horski duh, kao temelj „Mokranjčevih dana“, dominirao je i kroz vrhunska izvođenja domaćih i regionalnih ansambala. Prošlogodišnji pobednik Natpevavanja, banjalučko SPD „Jedinstvo“, nastupilo je u katedralnom zvuku sa gostima, Horom sveštenika Eparhije banjalučke, kojima je ovo bio prvi nastup i na Festivalu i u Srbiji.

-Ovde je uvek puno srce svima koji dođu. Dobri domaćini i posebna prilika, a ove godine i dva veoma značajna jubileja. Mnogi naši horovi na repertoaru imaju dela Stevana Mokranjca, pa tako i naš, a ovom prilikom Hor 'Jedinstvo' se ponovo predstavio sa velikim zadovoljstvom negotinskoj publici. Prvi put su tu bili i sveštenici Eparhije banjalučke, što je za njih bila posebna prilika da se predstave u Negotinu - istakao je dirigent Nemanja Savić.

Sa posebnom emocijom ispraćeni su i nastupi negotinskih ansambala, pred kojima izvođenje Mokranjčeve muzike na domaćem terenu uvek nosi nosi pečat posebne odgovornosti. Negotinsko pevačko društvo i Gudački ansambl, pod dirigentom Danilom Perkovićem, odvažno su izneli kapitalna dela zapadne duhovne muzike , Šubertovu „Misu u Ge-duru“ i Foreov „Rekvijum“, da bi koncert trijumfalno krunisali Mokranjčevim delom „Tebe Boga hvalim“.

- Ova dva dela nisu jednostavna za izvođenje, karakterno su potpuno različita i muzički je jako zahtevno upakovati ih u jedan koncert, ali mislim da smo uspeli. Sve je zapravo krenulo od 58. 'Mokranjčevih dana' kada smo osvojili Statuetu Stevana Mokranjca na Natpevavanju, tada smo dobili vetar u leđa i sve je krenulo uzlaznom putanjom. Suština je da imate prave ljude oko sebe i da pravite čuda – kaže dirigent Negotinskog pevačkog društva, Danilo Perković.

Gradski horski ansambl „Mokranjac“, pod vodstvom Dragane Marinović-Simonović, obeležio je deceniju postojanja i 170 godina od rođenja slavnog kompozitora u okviru nastupa na programu „Klasika u 11“.

-Imali smo želju da napravimo jedan Mokranjčev vremeplov, da ponovo kažemo sve o njemu, izdvojimo njegov duhovni opus koji se služi na Liturgiji, svetovni opus i neizostavne Rukoveti. Napravili smo rezime Mokranjčevog stvaralaštva i hvala Negotincima koji uvek u velikom broju prate naš rad i najbolje znaju da prepoznaju ovu muziku - rekla je Dragana Marinović-Simonović.

Muzičku širinu jubileja potvrdio je i Beogradski džez kvartet koncertom „Narodno stvaralaštvo i džez“, ali i mladi umetnici u okviru programa „Mladi virtuozi“, gde je negotinska publika, uz moderiranje dr Silvane Grujić, imala priliku da uživa u raskošnom talentu, nadahnutim interpretacijama i autorskim ostvarenjima mladih izvođača, pijanista Teodora Vujanića i Davida Božića, violinistkinje Nine Rakočević i saksofonistkinje Kristine Vasić, uz klavirsku podršku Petre Spasojević i Ukija Ovaskainena.