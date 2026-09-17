60. „MOKRANJČEVI DANI”: Šest decenija muzike, tradicije i novih čitanja Mokranjca

JUBILARNI 60. Mokranjčevi dani, održani u godini u kojoj se obeležava 170 godina od rođenja Stevana Mokranjca, ponudili su program koji je kroz muziku, nauku, izložbe, pozorište i susrete sa tradicijom još jednom potvrdio širinu festivala posvećenog velikom srpskom kompozitoru.

Foto: S.M.Jovanović

Muzika je ponovo u središtu Negotina, a jubilarni 60. „Mokranjčevi dani“ donose susrete različitih generacija, umetničkih izraza i pogleda na Mokranjčevo delo.

Od koncerata i horskog pevanja, preko programa posvećenih tradiciji i Mokranjčevom nasleđu, do baleta i drugih scenskih formi, festivalski dani nižu različite sadržaje pred negotinskom publikom.

Negotinci su sinoć ispratili ansambl Pozorišta na Terazijama ovacijama. Mjuzikl „Balkan ekspres“ doneo je publici poznatu priču Gordana Mihića u novom scenskom čitanju.

Na „Mokranjčevim danima“ posebnu pažnju su privukle i Mokranjčeve „Rukoveti“ izvedene kroz spoj hora i baleta. Osam rukoveti dobilo je novo scensko čitanje u koreografiji Jovice Begojeva, umetničkog direktora Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, uz Hor Narodnog pozorišta kojim je dirigovala Jelena Miljević.

-Trudio sam se da pobegnem od folklora, da prezentujem našu profesiju, baletsku umetnost u najboljem svetlu i da to stilizujem na svoj jedinstveni ili nejedinstveni, ali svoj način, da odemo malo iz te neke tradicije i da njegove Rukoveti približimo modernijem svetu - rekao je Begojev.

Prepoznatljivi zvuci i motivi narodnog muzičkog nasleđa iz tradicionalnog folklornog obrasca prevedeni su, ovim projektom, na jezik savremenog baleta.

-Ovo nije samo spoj hora i baleta. Ovo je susret ljudskog glasa i ljudskog pokreta, bez instrumentalne pratnje. Hor ovde nije samo muzički izvođač – on postaje i scensko telo, deo scenografije i samog pokreta, dok baletski igrači kroz svoj jezik tela otkrivaju teme koje su univerzalne i večne: ljubav, pripadnost, gubitak, stradanje, nadu i jedinstvo sa prirodom – kaže Danijela Marković, direktorka Doma kulture “Stevan Mokranjac” na čiju je inicijativu i nastao ovaj horsko-baletski projekat.

Foto: S.M.Jovanović Slobodan Trkulja i "Balkanopolis"

Da Mokranjac može da bude inspiracija i savremenim muzičarima pokazao je Slobodan Trkulja sa „Balkanopolisom“. Publika je toplo pozdravila ovog multiinstrumentalistu, vokalistu i kompozitora, prepoznatljivog i autentičnog umetničkog izraza, ali i dvojicu vrsnih muzičara koji sviraju sa njim, kavalistu Miloša Jakovljevića i gitaristu Ivicu Popovića iz komšijskog Zaječara.

-Nekako sam shvatio da smo nas dvojica imali ista interesovanja, iako smo živeli u različito doba. U to vreme je on, shodno svojim darovima koje je imao, napisao takva dela i bio inspirisan tradicijom koju je izučavao, svetovnom i duhovnom, a opet muzika „Balkanopolisa“ i muzika koju ja stvaram je isto tako inspirisana tradicijom i duhovnošću. U svakom slučaju, meni deluje da bih imao razne teme o kojima bih voleo da razgovaram sa njim, da sam u prilici – rekao nam je Slobodan Trkulja.

Festival je, međutim, ostao čvrsto vezan za tradiciju koja se čuva u njegovoj neposrednoj sredini. U Mokranju, mestu odakle potiču najbliži preci Stevana Stojanovića Mokranjca, tradicionalno je održan program „Niti tradicije“. Ove godine, po 20. put.

-Bilo je lakih, ali i teških godina, sada je najveći problem što nema mladih u selu i nema ko da nastavi ovu tradiciju. Mi se trudimo da budemo dobri domaćini i da ugostimo sve ljude koji nam dolaze u vreme „Mokranjčevih dana“ – kaže Stanoje Petrović iz KUD „Mokranjac“ u Mokranju.

Foto: S.M.Jovanović Hor RTS

Muzički program jubilarnog festivala doneo je nastupe renomiranih ansambala i solista, ali i susrete različitih generacija i muzičkih tradicija. Hor Radio-televizije Srbije nastupio je u Hramu Svete Trojice, koji ove godine obeležava 150 godina od osveštanja, a program srpske duhovne muzike predvodio je mladi dirigent iz Zaječara Hadži Jakov Milutinović.

- „Mokranjčevi dani“ su svojevrsna smotra srpskog muzičkog stvaralaštva. Meni je posebno važno što sam ove godine prvi put na festivalu kao dirigent. To je velika profesionalna odgovornost, ali i radost, jer sam kao dete dolazio na „Mokranjčeve dane“ i sanjao da jednog dana budem deo ovog festivala. Sada mi se taj dečački san ostvario – kaže ovaj mladi dirigent.

Foto: S.M.Jovanović Hor "Melodi"

Nastupio je i Gudački kvartet Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“, koji je u programu povezao dela različitih autora srpske i evropske muzičke baštine, među kojima i „Počasnicu Stevanu Mokranjcu“ Dejana Despića.

Oduševili su i Divna Ljubojević i Hor „Melodi“ koji su programom „S nami Bog“ obuhvatili vizantijske, ruske i srpske napjeve, kao i Mokranjčevu „Tebe pojem“.

Izložba i publikacija Vesne Stanković, direktorke Muzeja Krajine, u rodnoj kući Stevana Mokranjca objedinile su njegov život i stvaralaštvo, istoriju festivala i posebno vrednu rukopisnu zaostavštinu koja se čuva u Zbirci Stevana Mokranjca. Originalni rukopisi, dokumenti i fotografije predstavljeni su kao materijalni tragovi njegovog stvaralačkog rada i deo kulturnog nasleđa koje se čuva u Muzeju Krajine.

-Ovi rukopisi, kao neposredna materijalna svedočanstva njegovog stvaralačkog procesa, imaju izuzetnu dokumentarnu, istorijsku i kulturnu vrednost. Oni omogućavaju da se Mokranjčevo delo sagleda ne samo kroz konačne muzičke zapise već i kroz materijalni trag samog stvaralačkog čina. Predstavljanjem odabranih rukopisa i dokumenata, izložba ukazuje na značaj muzejske dokumentacije i očuvanja materijalne baštine za proučavanje i interpretaciju života i dela Stevana Mokranjca - kaže Vesna Stanković.

Naučni program „Recepcija ličnosti i dela Stevana Mokranjca u ruskoj literaturi“, muzikologa Olge Otašević, otvorio je i pitanje načina na koji su Mokranjčeva ličnost i delo predstavljani u ruskoj kulturnoj sredini, njegovih kontakata sa Rusijom i gostovanja Beogradskog pevačkog društva u ruskim gradovima.

Šezdeset godina festivala bilo je i povod za izložbu fotografija „Šezdeset godina Mokranjčevih dana – Sećanje kroz objektiv“. Kako je prilikom otvaranja istakao mr Milan Radosavljević, urednik likovnog programa Doma kulture „Stevan Mokranjac“, izložba nije zamišljena kao hronološki pregled šest decenija, već kao ambijentalna priča o festivalu kroz lica, detalje i atmosferu.

Foto: S.M.Jovanović Veljko Milosavljević, maturant MŠ "Stevan Mokranjac", Negotin

Na jubilarnom festivalu svoje mesto imaju i mladi, pa su tako u okviru programa „Klasika u 11“ nastupili učenici Muzičke škole „Mokranjac“ iz Beograda, MŠ „Stevan Mokranjac“ iz Negotina, Gradski horski ansambl „Mokranjac“ iz Negotina koji obeležava deceniju postojanja.

Na izložbi „Eho muzike“ Danilo Petrović, Aleksa Marković, Sara Janković, Iva Trpković, Aleksandar Trivan, Andrija Rajšić i Matija Božović, pod mentorstvom prof. dr um. Vladimira Alandera, predstavilo je ciklus od 16 skulptura nastalih kroz digitalnu umetnost, 3D modelovanje i 3D štampu.