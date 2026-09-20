„OTISAK GORANA PASKALJEVIĆA“ ZA IVANU MLADENOVIĆ: Dodelom nagrada završeno 19. izdanje Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije
Na zatvaranju 19. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije(LIFFE) specijalno priznanje „Otisak Gorana Paskaljevića“ uručeno je rediteljki Ivani Mladenović. Ova nagrada dodeljuje se filmskim umetnicima čiji su profesionalni rad, dar, etika i međunarodna prepoznatljivost u saglasaju sa životom i radom velikana srpskog, jugoslovenskog i evropskog filma.
- Neizmerno hvala na ovoj ogromnoj časti. Prethodnih dana sam razmišljala kako je jugoslovenski film i kako su filmovi Gorana Paskaljevića uticali na moj dosadašnji rad i mogu da kažem da to jesu plemeniti filmovi, puni empatije, koji pričaju o ljudima koje oblikuje društveni sistem. To su, prvenstveno, neverovatno hrabri filmovi na koje mi danas, što se produkcione i tematske strane tiče, gledamo kao na naučnu fantastiku. Da bi postojalo još stvaralaca poput Gorana Paskaljevića, definitivno je potrebna zajednica za to i neprekidna podrška društva, sistema i države, i zaista se nadam da će ova nagrada biti u rukama još mnogo reditelja i rediteljki – kazala je Ivana Mladenović.
Nagradu joj je uručila Kristina Paskaljević koja je istakla zadovoljstvo što je po treći put u Leskovcu i što je ponovo u prilici da preda statuetu inspirisanu nekim od filmova njenog supruga. Ove godine to je bio film „Pas koji je voleo vozove“. Prošle „Čuvar plaže u zimskom periodu“, a lauret Igor Bezinović, a godinu pre, kada je prvi „Otisak Gorana Paskaljevića“ dobio Vladimir Perišić, „Tango Argentino“. Izgled statuete se bira na konkursu koji Kristina raspisuje sa Udruženjem „Kornjača“, pa se tako promovišu i mladi autori u likovnoj umestnosti. Autor ovogodišnje statuete je vajar Strahinja Zoćević.
Miroljub Vučković, član Umetničkog saveta LIFFE, je istakao da je Kristina Paskaljević senzibilno reagovala na ono što se dešava u regionu, gde bujaju talenti, a da nagrade koje je uručila potvrđuju da je bilo razloga doći u Leskovac sa plemenitom idejom.
Gran-pri festivala za najbolju režiju „Zlatna nit“ pripao je Nikoli Ležajiću za film „Kako je ovde tako zeleno?“. On se u video-poruci zahvalio na nagradi.
- Ovo je jedna mala, lična, priča za koju sam verovao da će komunicirati dalje od moje porodice, jer sam na neki način bio siguran da svako od nas, čak ako i nema slična iskustva, ima neke nerazrešene porodične odnose koje nosi sa sobom. Žao mi je što ove godine nisam mogao da prisustvujem festivalu. Leskovac je i ranije, pre 15 godina, voleo moj prethodni film. Iskreno se nadam da do sledećeg nećemo morati da čekamo još 15 godina i da ćemo se videti uskoro – poručio je Ležaić čiji je prvi dugometražni film „Tilva Roš“ takođe osvojio Gran-pri LIFFE, kada je ta nagrada nosila ime Živojina Žike Pavlovića.
Zanimljivo je da je Stefan Đorđević, jedan od dvojice glavnih glumaca u tom Ležaićevom filmu, sada trijumfovao kao reditelj, u selekciji „Poseban tretman“, osvojivši nagradu za najbolju režiju svog debitantskog filma „Vetre, pričaj sa mnom“. Ovaj film je već pobrao brojne nagrade na festivalima u inostranstvu, a žiri u Leskovcu je ocenio da je „Zlatnu nit“ zaslužio zbog „zrelosti, hrabrosti i prepoznatljivog rediteljkog izraza“. Žiri je posebno impresionirala emocionalna iskrenost filma i način na koji lično iskustvo prerasta u snažnu i uverljivu filmsku formu.
- Više i ne znam koja mi je nagrada po redu, ali mislim da je to mnogo manje važno u odnosu na to koliko je važno kako ljudi reaguju na ovaj film i kako se, nekako, to osećanje prenosi na njih dok otvaramo neke teme o kojima se ne priča tako često - rekao je „Novostima“ Đorđević.
U ovoj selekciji specijalno priznanje za produkciju dobio je film „Sigurno mesto“, rumunske rediteljke Sesilije Stefanesku, dok su u glavnom takmičarskom programu specijalna priznanja pripala Đorđu Stojiljkoviću, direktoru fotografije filma „Obraz“ i Miroslavu Haloupki, za dizajn zvuka u filmu „DJ Ahmet“, u režiji Georgija Unkovskog.
- Veoma mi znači što sam ovo priznanje dobio baš na jugu Srbije odakle sam krenuo na put filmskog radnika. Hvala i ekipi filma, jer ovo priznanje pripada i svima njima i naravno kolegi reditelju Nikoli Vukčeviću na prilici da budem direktor fotografije ovakvog filma – kazao je Stojiljković.
Festival je zvanično zatvorio upravo Nikola Vukčević, dok je njegov film prikazan odmah posle ceremonije uručenja nagrada.
- Čestitam LIFFE na sjajnim selekcijama, na sjajnom programu. Čast je biti deo ovog festivala. Naš film komunicira sa istorijom i nadam se da ćemo, relativno brzo, prisustvovati kraju tih istorijskih okolnosti raspada naše bivše, velike i divne zemlje, jer sve stvari koje se dešavaju na Balkanu lako se pretapaju iz jedne države u drugu. Želim nam ljubav i zajedništvo, razumevanje i puno dijaloga sa „Obrazom“ – zaključio je Vukčević.
LIFFE KAO PRODUCENT
Reditelj i scenarista Ognjen Sviličić, dugogodišnji selektor glavnog takmičarskog programa, snimio je film „Ajde“, koji je nastao u produkciji leskovačkog festivala.
- Taj film je dete festivala i nastao je u Leskovcu, iz čistog entuzijazma. Prvenstveno je glumački film i kreativna saradnja ljudi iz celog regiona. Montažerka Vanja Juranić i ja smo iz Hrvatske, jedan od glumaca, Goran Bogdan, iz BiH, snimatelj je Naum Doksevski iz Severne Makedonije, a većina glumaca iz Srbije. Tu su Pavle Mensur, Anita Ognjanović, ali i odlični leskovački glumci koji do sada nisu imali dovoljnu vidljivost – kazao je za „Novosti“ Sviličić i najavio da će „Ajde“ sigurno ići na velike svetske i regionalne festivale, ali da će premijera, svakako, biti u Leskovcu.
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