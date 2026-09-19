GRAN-PRI „ZLATNA NIT“ ZA NIKOLU LEŽAIĆA: Priznanje za najbolju režiju na 19. LIFFE pripalo je filmu „Kako je ovde tako zeleno?“
Na 19. Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije (LIFFE) Gran-pri „Zlatna nit“ osvojio je srpski reditelj Nikola Ležaić, za režiju filma „Kako je ovde tako zeleno?“. U glavnom takmičarskom programu, zbog prilične ujednačenosti sedam aktuelnih naslova sa prostora bivše Jugoslavije, dodeljena su i dva specijalna priznanja.
Prvo je pripalo Đorđu Stojiljkoviću, direktoru fotografije za cnogorski film „Obraz“, u režiji Nikole Vukčevića, a drugo za dizajn zvuka Miroslavu Haloupki, za film „DJ Ahmet“, koji je režirao Georgi M. Unkovski, iz Severne Makedonije.
O nagradama u glavnom takmičarskom programu odlučivali su Alisa Simon, filmska kritičarka iz Sjedinjenih Američkih Država, slovenački reditelj Janez Burger i producent Stanislav Babić iz Hrvatske. On je, i u ime svojih kolega, istakao da Nikola Ležaić, jednu sasvim običnu ličnu situaciju, koja bi lako mogla da sklizne u banalnost, pretvara u gotovo metafizičku raspravu o dilemama prostora bivše Jugosavije, sagledanim kroz iskustvo čoveka koji prelazi u srednje godine.
- Nagrađeni reditelj to postiže izuzetnim osećajem za realizam i upotrebom minimalnih filmskih izražajnih sredstava. Izvanredan osećaj za ritam i trajanje dugih kadrova, audiovizuelna atmosfera i režija odlične glumačke postave rezultiraju filmskim iskustvom kakvo se retko viđa u ovom regionu – istakao je Stanislav Babić.
Nagrada za nabolju režiju debitantskog filma, u selekciji „Poseban tretman“, pripala je Stefanu Đorđeviću, za film „Vetre, pričaj sa mnom“, zbog njegove „zrelosti, hrabrosti i prepoznatljivog rediteljkog izraza“.
I u ovoj selekciji žiri, koji su činili Kosara Mitić, rediteljka iz Severne Makedonije, srpska glumica Anita Ognjanović i Andreas Brauer, producent iz Nemačke, odlučio je da dodeli specijalno priznanje i to za produkciju filma „Sigurno mesto“, u režiji Sesilije Stefanesku.
Poslednjeg dana festivala publici se predstavila i Ivana Mladenović, dobitnica ovogodišnjeg posebnog priznanja „Otisak Gorana Paskaljevića“, koje dodeljuju LIFFE i Kristina Paskaljević, supruga proslavljenog reditelja. Ocenjeno je da rad ove rediteljke potvrđuje vrednosti koje su obeležile stvaralaštvo Gorana Paskaljevića, veru u film kao mesto susreta, empatije i razumevanja među ljudima.
- Posle nagrade „Aleksandar Saša Petrović“, koju sam dobila na Festivalu autorskog filma, i nagrade Udruženje filmskih umetnika Srbije „Dušan Makavejev“ i sada „Otiska Gorana Paskaljevića“, čovek ne zna šta da kaže i ne može da se ne zapita šta dalje? Ima li bilo koga ko ne zna replike iz Paskaljevićevih filmova, poput „Varljivog leta“. Učinjena mi je ogromna čast, a obrazloženje me je zaista duboko dirnulo. Sve ove nagrade nose imena velikih reditelja, uz čije filmove sam odrastala i koji su me, na neki način, naučili šta znači film – kazala je Ivana Mladenović, čije je najnovije ostvarenje „Sorella di clausura“ prikazano na ovogodišnjem LIFFE.
PROMOCIJA MLADIH LIKOVNIH UMETNIKA
Izgled statuete „Otisak Gorana Paskaljevića“ svake godine bude inspirisan nekim od njegovih filmova. Autor se bira na konkursu koji raspisuju Kristina Paskaljević i Udruženje slikara i ljubitelja slikarstva „Kornjača“. Ovogodišnja tema bila je film „Pas koji je voleo vozove“, a pobedničko rešenje je rad mladog umetnika Strahinje Zoćevića.
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