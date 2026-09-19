KRUNIDBENE INSIGNIJE KRALJA PETRA PRVOG: U Leskovcu izloženi simboli srpske državnosti
U leskovačkom Narodnom muzeju u toku je izložba pod nazivom „Od topa do krune – Krunidbene insignije kralja Petra Prvog“. Pred publikom je jedina sačuvana originalna kruna novovekovnih srpskih vladara, kao i skiptar, orb i kopča sa, krunisanja Petra Prvog Karađorđevića, 1904. godine.
Posebnost ove izložbe je u tome što krunidbene insignije izuzetno retko napuštaju Beograd, pa je predstavljanje u Leskovcu jedinstvena prilika za sve građane juga Srbije da vide jedan od najvrednijih simbola srpskog nacionalnog nasleđa.
Ovi predmeti su, prošle godine, proglašeni kulturnim dobrom od izuzetnog značaja, imajući u vidu njihov istorijski, umetnički i simbolički značaj za državni kontinuitet naše zemlje.
Kruna nije samo dragocen predmet, već je i simbol nacionalnog jedinstva i istorijskog puta Srbije – od borbe za oslobođenje do obnove i uspostavljanja moderne srpske države. Njena posebna vrednost je i u tome što je izrađena od drške Karađorđevog topa, pa i simbolički povezuje period ustaničke borbe sa obnovom srpske državnosti.
Izložba je samo jedan od brojnih događaja koji se organizuju povodom godine u kojoj je Leskovac nacionalna prestonica kulture, a deo je programa pod nazivom „Nacionalno blago“.
Ona je u petak popodne bila otvorena za organizovane posete učenika leskovačkih škola, a posle zvaničnog otvaranja, tokom vikenda, u periodu od devet do 21 čas, i u ponedeljak do 14 časova, biće dostupna svim zainteresovanim posetiocima.
- Izložbu je već videlo oko 800 učenika leskovačkih osnovnih i srednjih škola. Organizovane posete najavljene su nam i za ponedeljak, a interesovanje građana, svih generacija, je zaista veliko – kazao nam je Nebojša Dimitrijević, direktor leskovačkog muzeja.
Izloženi predmeti su, zbog njihove izuzetne vrednosti, u Leskovac stigli pod posebnim merama bezbednosti, a trajno se čuvaju u Istorijskom muzeju Srbije.
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