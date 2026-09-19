Kultura

KRUNIDBENE INSIGNIJE KRALJA PETRA PRVOG: U Leskovcu izloženi simboli srpske državnosti

Игор Митић
Igor Mitić

19. 09. 2026. u 18:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U leskovačkom Narodnom muzeju u toku je izložba pod nazivom „Od topa do krune – Krunidbene insignije kralja Petra Prvog“. Pred publikom je jedina sačuvana originalna kruna novovekovnih srpskih vladara, kao i skiptar, orb i kopča sa, krunisanja Petra Prvog Karađorđevića, 1904. godine.

КРУНИДБЕНЕ ИНСИГНИЈЕ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ: У Лесковцу изложeни симболи српске државности

I. Mitić

Posebnost ove izložbe je u tome što krunidbene insignije izuzetno retko napuštaju Beograd, pa je predstavljanje u Leskovcu jedinstvena prilika za sve građane juga Srbije da vide jedan od najvrednijih simbola srpskog nacionalnog nasleđa.

Ovi predmeti su, prošle godine, proglašeni kulturnim dobrom od izuzetnog značaja, imajući u vidu njihov istorijski, umetnički i simbolički značaj za državni kontinuitet naše zemlje.

Kruna nije samo dragocen predmet, već je i simbol nacionalnog jedinstva i istorijskog puta Srbije – od borbe za oslobođenje do obnove i uspostavljanja moderne srpske države. Njena posebna vrednost je i u tome što je izrađena od drške Karađorđevog topa, pa i simbolički povezuje period ustaničke borbe sa obnovom srpske državnosti.

Foto: И. Митић

POGLEDAJ GALERIJU

Izložba je samo jedan od brojnih događaja koji se organizuju povodom godine u kojoj je Leskovac nacionalna prestonica kulture, a deo je programa pod nazivom „Nacionalno blago“.

Ona je u petak popodne bila otvorena za organizovane posete učenika leskovačkih škola, a posle zvaničnog otvaranja, tokom vikenda, u periodu od devet do 21 čas, i u ponedeljak do 14 časova, biće dostupna svim zainteresovanim posetiocima.

- Izložbu je već videlo oko 800 učenika leskovačkih osnovnih i srednjih škola. Organizovane posete najavljene su nam i za ponedeljak, a interesovanje građana, svih generacija, je zaista veliko – kazao nam je Nebojša Dimitrijević, direktor leskovačkog muzeja.

Izloženi predmeti su, zbog njihove izuzetne vrednosti, u Leskovac stigli pod posebnim merama bezbednosti, a trajno se čuvaju u Istorijskom muzeju Srbije.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PIROTSKI ĆILIM U DECEMBRU NA LISTI UNESKA Novosti saznaju: Etnografski muzej čeka novo priznanje i obeležava 125 godina
Kultura

0 0

PIROTSKI ĆILIM U DECEMBRU NA LISTI UNESKA "Novosti" saznaju: Etnografski muzej čeka novo priznanje i obeležava 125 godina

ŽELjNO iščekujemo decembar, kada će u Pekingu biti održano zasedanje Međuvladinog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe, gde očekujemo upis pirotskog ćilima na listu Uneska, što je veliki uspeh ne samo za Etnografski muzej, već i za čitavu zemlju, ističe, za "Novosti", Marko Krstić, direkor institucije koja će sutra svečano obeležiti 125 godina trajanja.

19. 09. 2026. u 07:00

MIJA ZA GORDANU: Dodela nagrade u Gornjem Milanovcu
Kultura

0 0

"MIJA" ZA GORDANU: Dodela nagrade u Gornjem Milanovcu

UPOREDO sa 12. Međunarodnim filmskim festivalom u Gornjem Milanovcu, od 23. septembra do 4. oktobra biće održani i "Dani Mije Aleksića", kao znak sećanja na jednog od najvećih glumaca srpske i jugoslovenske scene, na kome će Gordani Đurđević Dimić biti uručeno njemu u čast ustanovljeno priznanje.

16. 09. 2026. u 16:37

Politika
Tenis
Fudbal
PIROTSKI ĆILIM U DECEMBRU NA LISTI UNESKA Novosti saznaju: Etnografski muzej čeka novo priznanje i obeležava 125 godina

PIROTSKI ĆILIM U DECEMBRU NA LISTI UNESKA "Novosti" saznaju: Etnografski muzej čeka novo priznanje i obeležava 125 godina