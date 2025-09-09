Kultura

FESTIVAL STRIPA U ZRENJANINU

Bogoljub Grujić

09. 09. 2025. u 09:30

Tradicionalni, šesnaesti po redu Stripolis, festival stripa u Zrenjaninu, održaće se od 18. do 20. septembra u Kulturnom centru.

ФЕСТИВАЛ СТРИПА У ЗРЕЊАНИНУ

KCZ

Publika svih uzrasta imaće priliku da uživa u obilju događaja, razgovorima sa autorima, majstorskim radionicama, okruglim stolovima, izložbama, predstavama, projekcijama i neformalnim okupljanjima.

- Program je zamišljen kao umetnička kota na kojoj će se desiti sinergija između posetilaca i učesnika, između profesionalnih umetnika, onih koji to tek treba da postanu, ali i onih koji samo žele da probude svoju umetničku stranu ličnosti - poručuje mr Branko Đukić, organizator festivala, uz napomenu da će se jedinstveni događaji vezani za strip organizovati na par gradskih lokacija.

U Kulturnom centru Zrenjanina zakazano je svečano otvaranje festivala u četvrtak, 18. septembra u 19 časova uz nastup animatora i predstavljanje izdavačkih kuća i niza pratećih sadržaja vezanih za devetu umetnost, kao što su radionice, projekcije animiranih filmova i razgovor sa gostima u toku tri festivalska dana.

Publiku očekuje i otvaranje dve izložbe, jedne u prostoru bivše Jugoplastike i knjižare Vulkan, u petak, 19. septembra u 18 časova, na kojoj će se  predstaviti radovi strip crtača, dosadašnjih učesnika festivala i druge u galeriji Asocijacije likovnih umetnika Zrenjanina, sat vremena kasnije, sa predstavljanjem skulptura i prostornih instalacija vajara Milorada Miće Stajčića.

Izložba pod nazivom Point, sadrži skulpturalne prikaze prepoznatljivih simbola popularne kulture poput Diznijevih junaka Miki Mausa, Šilje, Plutona, Dabe, strip junaka koje prepoznaju mnoge generacije.

Pored dinamičnog otvaranja festivala sa bogatim sadržajima, svojim najbrojnijim dolaskom do sada, gosti će uveličati svečanost, budući da će se ovaj put okupiti veliki broj dosadašnjih učesnika, poput bardova kao što su Jugoslav Vlahović, Željko Pahek, Zoran Janjetov, Boba Živković, Darko Perović , Dejan Nenadov, Teodora Lucić, Ana Petrović, Aleksandar Zolotić i drugi.

- Redovnim i propratnim programima, pokušaćemo da ukažemo na začetke i naznake onoga što bi moglo da ukazuje na pojavu i razvoj stripa i popularne kulture i na trenutna dešavanja, na ovom podneblju - dodaje Branko Đukić, ističući da je u Zrenjaninu i okolini, strip, već početkom dvadesetog veka obilovao potencijalnim palp-herojima i događajima o kojima se i danas priča.
STRIP CIRKUS

Pod ovim sloganom, cilj i namera ovogodišnje manifestacije je da metaforički simulira tematsku korelaciju između lokalne sredine, događaja i ličnosti koji su bili inspiracija za nastanak palp-junaka poput Džejmsa Bonda (Dušan Popov), Tarzana (Džoni Vajsmiler) i cirkuskih predstava koje je Bufalo Bil 1906. održao u Bečkereku.

