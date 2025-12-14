ZELENSKI ISPUNIO NAJVEĆI PUTINOV ZAHTEV! Veliki obrt uoči novih pregovora

UKRAJINA je odustala od svoje ambicije da se pridruži vojnom savezu NATO u zamenu za zapadne bezbednosne garancije kao kompromis za okončanje rata sa Rusijom, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski uoči razgovora sa američkim izaslanicima u Berlinu, prenosi Reuters.

Ovaj potez označava veliku promenu za Ukrajinu, koja se borila za pridruživanje NATO-u kao zaštitu od ruskih napada, a težnja pridruživanja alijansi uključena je i u njen ustav.

Takođe ispunjava jedan od ratnih ciljeva Rusije, iako je Kijev do sada čvrsto stajao protiv ustupanja teritorije Moskvi.

Zelenski je u nedelju rekao da su bezbednosne garancije SAD, Evrope i drugih partnera umesto članstva u NATO-u kompromis sa strane Ukrajine.

- Od samog početka, želja Ukrajine je bila da se pridruži NATO-u, to su stvarne garancije bezbednosti. Neki partneri iz SAD i Evrope nisu podržali ovaj pravac - rekao je on odgovarajući na pitanja novinara.

- Dakle, danas, bilateralne bezbednosne garancije između Ukrajine i SAD, garancije slične Članu 5 za nas od SAD, i bezbednosne garancije od evropskih kolega, kao i drugih zemalja - Kanade, Japana - predstavljaju priliku da se spreči još jedna ruska invazija - rekao je Zelenski.

On je rekao da je to već kompromis sa njihove strane, dodajući da bi bezbednosne garancije trebalo da budu pravno obavezujuće.

Ruski predsednik Vladimir Putin je više puta zahtevao da Ukrajina zvanično odustane od svojih NATO ambicija i povuče trupe sa oko 10% teritorije Donbasa koji Kijev i dalje kontroliše. Moskva je takođe saopštila da Ukrajina mora biti neutralna zemlja i da se u Ukrajini ne mogu nalaziti NATO trupe.

Ruski izvori su ranije ove godine rekli da Putin želi "pisanu" obavezu glavnih zapadnih sila da neće proširivati NATO savez, predvođen SAD, na istok - skraćenica za formalno isključivanje članstva Ukrajine, Gruzije, Moldavije i drugih bivših sovjetskih republika.

Zelenski je ranije pozvao na "dostojanstven" mir i garancije da Rusija neće ponovo napasti Ukrajinu, dok se spremao da se sastane sa američkim izaslanicima i evropskim saveznicima u Berlinu kako bi okončao najsmrtonosniji sukob u Evropi od Drugog svetskog rata.

