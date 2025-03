KADA SU BELMONDNO I DŽIN UŠLI U ISTORIJU: Stranice originalnog scenarija filma Žan-Lika Godara "Do poslednjeg daha" na aukciji

Ručno ispisane 72 stranice originalnog scenarija Žan-Lika Godara za kultni film Novog talasa "Do poslednjeg daha" iz 1960. godine, biće prodate na aukciji.

Reč je o jednom delu scenarija, sa dijalozima, koje je pisao sam Godar, a prodaće ga poznata aukcijska kuća "Sadebi".

Aukcija će biti organizovana u Parizu od 4. do 18. juna, dok procenjena vrednost iznosi od 400.000 do 600.000 evra. U objašnjenju koje prati prodaju ističe se da ponuđene stranice predstavljaju emotivno svedočenje o Godarovevom artističkom demaršu. Navodi se i da će tako kolekcionari imati priliku da dođu do veoma retkog svedočanstva i nabave "deo istorije".

Scenario potiče iz kolekcije producenta filma Žorža Boregarda. Mislilo se da je vredan dokument zauvek izgubljen, a onda je slučajno pronađen u arhivi Boregarda koji je preminuo 1984. godine. Scenario je na prodaju stavila porodica producenta.

Godar je bio poznat po tome što je dijaloge pisao u poslednjem trenutku, često noć pred snimanje. Oslanjao se na improvizaciju glumaca, a nekada im je rečenice došaptavao direktno pred kamerama, kroz slušalice.

Čuveni sineasta je kasnije objašljavao da bi obično napisao samo prvu scenu, a da bi se onda oslanjao na mnogobrojne ideje kroz zabeleške ostavljene na hartiji. I "Do poslednjeg daha" takođe je dobrim delom zasnovan na improvizovanom dijalogu.

U delu scenarija ponuđenom na prodaju nalaze se i opisana mitska ulična prodaja "Njujork Herald Tribjuna" na Jelisejskim poljima u Parizu, scene iz Marselja i Grada svetlosti, kao i kultne replike Belomonda i Džin Siberg sa jakim američkim akcentom. Takođe, kolekcionari će moći da dođu i do različitih dokumenata i fotografija vezanih za ovaj film, kao i do pisama koja je Žan Lik Godar potpisivao skraćenicom JLG.

"Do poslednjeg daha" je prvi dugometražni film rodonačlenika Novog talasa, pravca kojim je Godar razbijao klišee dotadašnjeg načina snimanja filmova, oslanjajući se ovoga puta na realnost, želeći da život bukvalno bude pretočen na traku. Ovaj film se smatra jednim od najvažnijih u istoriji tog pravca i filmskoj industriji uopšte.

Ostvarenje evocira efemernu vezu između američke studentkinje u Parizu koju glumi Džin Siberg i vagabonda Žan-Pola Belmonda koga vlasti traže zbog ubistva žandarma, i prati njegovu sudbinu sve do "poslednjeg daha".

Među replikama je ona čuvena rečenica koju je izgovorio glavni lik Mišel Poakar, koga tumači Belmondo, kada kaže: "Ako ne volite more, ako ne volite planinu, ako ne volite grad, idite dođavola!". Priča se da je ove reči Belmondu došapnuo baš Godar koji je bio hedonista. Zanimljivo je da je reditelj, koji je toliko voleo život, odlučio da ga sam sebi oduzme, asistiranim eutanazijom, u 91. godini.

Legenda filmske umetnosti, rođen u Parizu 1930, preminuo je 2022. u Rolu, između Ženeve i Lozane, na obali Lemanskog jezera u Švajcarskoj, gde je živeo. Odlučio je da napusti ovaj svet zbog polipatologija koje su ga dovele u stanje invaliditeta.

Prodaja scenarija iz filma "Do poslednjeg daha" se događa baš u trenutku kada se obeležava 65 godina od izlaska filma koji je "pomerio granice sedme umetnosti". Poznati američki režiser i scenarista Ričard Linklejter predstaviće tim povodom na predstojećem filmskom festivalu u Kanu film "Novi talas" u kome će odati svojevrsni omaž Godarovom ostvarenju.

Goran ČVOROVIĆ

Antrfile: GODAROVE NAGRADE

SPECIJALNA nagrada žirija u Veneciji (1962), "Zlatni lav" (1982), Počasni Cezar za celokupnu karijeru (1987), Počasni "Oskar" za životno delo (2010)...

FILMOGRAFIJA

DO poslednjeg daha (1960), Žena je žena (1961), Živeti svoj život (1962), Mali vojnik (1963), Karabinjeri (1963), Prezir (1963), Neobična banda (1964), Udata žena (1964), Ludi Pjero (1965), Kineskinja (1967), Sve je u redu (1972), Spasavaj se ko može (1980), Naša muzika (2004), Zbogom izrazu (2014)...