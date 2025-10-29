Zločin

JEDAN BLIZANAC MU POGINUO, DRUGI POVREĐEN: Otac dečaka na mestu nesreće - potresni detalji teškog udesa kod Novog Sada

Љ. П.

29. 10. 2025. u 09:46

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila oko tri sata posle ponoći, na auto-putu Novi Sad – Beograd, posle naplatne rampe ka benzinskoj pumpi „Minut“, jedno dete je poginulo, a osam osoba je zadobilo teže i lakše povrede.

ЈЕДАН БЛИЗАНАЦ МУ ПОГИНУО, ДРУГИ ПОВРЕЂЕН: Отац дечака на месту несреће - потресни детаљи тешког удеса код Новог Сада

Foto: Lj. P.

Kombi je prevozio mlade džudiste iz Beograda koji su se vraćali sa takmičenja u Azerbejdžanu.

Na mestu nesreće bio je Slaviša Pavlović, otac dvojice dečaka, blizanaca, od kojih je jedan dečak poginuo, a drugi je povređen i transportovan u Dečju bolnicu u Novom Sadu. 

Otac je izjavio da su se deca vraćala sa takmičenja u Azerbejdžanu. Iz Bakua do Budimpešte su došli avionom, a odatle kombijem krenuli za Beograd. Za volanom je bio njihov trener.

Foto: Фото: Љ. П.

POGLEDAJ GALERIJU

Do nesreće je došlo kada je kombi u kojem su bila deca, sleteo sa puta, probio ogradu, a zatim upao u kanal.

Na Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine dovezeno je sedmoro dece povređeno u saobraćajnoj nesreći, uzrasta od 13 do 15 godina, rekla je doktorka Andrea Đuretić. 

- Nakon urađene dijagnostike dvoje dece smešteno u jedinicu intenzivne nege. Jedno dete ima povredu vratne kičme i u toku je transport za Beograd. Drugom detetu je u uslovima opšte anestezije urađena obrada rana i on je u dobrom opštem stanju. Ostalo petoro dece je na odeljenju primljeno radi observacije i u dobrom su stanju, nisu vitalno ugroženi - kaže doktorka Đuretić.

BONUS VIDEO: JEZIVO: Pogledajte trenutak u kojem je pijani vozač ubio celu porodicu na Novom Beogradu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POZIRALA ZA PLEJBOJ, ZOVU JE PUTINOVIM KUMČETOM: Izazvala ruskog predsednika na izborima, a sad je nomad - traži boravak u zemlji EU

POZIRALA ZA PLEJBOJ, ZOVU JE PUTINOVIM KUMČETOM: Izazvala ruskog predsednika na izborima, a sad je nomad - traži boravak u zemlji EU