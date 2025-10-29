JEDAN BLIZANAC MU POGINUO, DRUGI POVREĐEN: Otac dečaka na mestu nesreće - potresni detalji teškog udesa kod Novog Sada
U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila oko tri sata posle ponoći, na auto-putu Novi Sad – Beograd, posle naplatne rampe ka benzinskoj pumpi „Minut“, jedno dete je poginulo, a osam osoba je zadobilo teže i lakše povrede.
Kombi je prevozio mlade džudiste iz Beograda koji su se vraćali sa takmičenja u Azerbejdžanu.
Na mestu nesreće bio je Slaviša Pavlović, otac dvojice dečaka, blizanaca, od kojih je jedan dečak poginuo, a drugi je povređen i transportovan u Dečju bolnicu u Novom Sadu.
Otac je izjavio da su se deca vraćala sa takmičenja u Azerbejdžanu. Iz Bakua do Budimpešte su došli avionom, a odatle kombijem krenuli za Beograd. Za volanom je bio njihov trener.
Do nesreće je došlo kada je kombi u kojem su bila deca, sleteo sa puta, probio ogradu, a zatim upao u kanal.
Na Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine dovezeno je sedmoro dece povređeno u saobraćajnoj nesreći, uzrasta od 13 do 15 godina, rekla je doktorka Andrea Đuretić.
- Nakon urađene dijagnostike dvoje dece smešteno u jedinicu intenzivne nege. Jedno dete ima povredu vratne kičme i u toku je transport za Beograd. Drugom detetu je u uslovima opšte anestezije urađena obrada rana i on je u dobrom opštem stanju. Ostalo petoro dece je na odeljenju primljeno radi observacije i u dobrom su stanju, nisu vitalno ugroženi - kaže doktorka Đuretić.
BONUS VIDEO: JEZIVO: Pogledajte trenutak u kojem je pijani vozač ubio celu porodicu na Novom Beogradu
Preporučujemo
SVE JE ZAVRŠENO, RAKETA "OREŠNIK" STIŽE U OVU ZEMLjU: "Nikome ne pretimo, ovo je odgovor na eskalaciju u regionu"
RUSKI raketni sistem "Orešnik" biće stavljen u borbenu gotovost u Belorusiji u decembru ove godine, saopštila je portparolka predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, Natalija Ejsmont.
28. 10. 2025. u 19:57
VUČIĆ O PORUCI IZ AMERIKE I NIS-U: E baš vam hvala, dragi partneri, poruku smo razumeli odavno
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić govorio je o pritiscima Sjedinjenih Američkih Država na Srbiju da se u potpunosti eliminiše rusko većinsko vlasništvo u Naftnoj industriji Srbije (NIS).
28. 10. 2025. u 18:18
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)