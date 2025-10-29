JEDAN BLIZANAC MU POGINUO, DRUGI POVREĐEN: Otac dečaka na mestu nesreće - potresni detalji teškog udesa kod Novog Sada

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila oko tri sata posle ponoći, na auto-putu Novi Sad – Beograd, posle naplatne rampe ka benzinskoj pumpi „Minut“, jedno dete je poginulo, a osam osoba je zadobilo teže i lakše povrede.

Foto: Lj. P.

Kombi je prevozio mlade džudiste iz Beograda koji su se vraćali sa takmičenja u Azerbejdžanu.

Na mestu nesreće bio je Slaviša Pavlović, otac dvojice dečaka, blizanaca, od kojih je jedan dečak poginuo, a drugi je povređen i transportovan u Dečju bolnicu u Novom Sadu.

Otac je izjavio da su se deca vraćala sa takmičenja u Azerbejdžanu. Iz Bakua do Budimpešte su došli avionom, a odatle kombijem krenuli za Beograd. Za volanom je bio njihov trener.

Do nesreće je došlo kada je kombi u kojem su bila deca, sleteo sa puta, probio ogradu, a zatim upao u kanal.

Na Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine dovezeno je sedmoro dece povređeno u saobraćajnoj nesreći, uzrasta od 13 do 15 godina, rekla je doktorka Andrea Đuretić.

- Nakon urađene dijagnostike dvoje dece smešteno u jedinicu intenzivne nege. Jedno dete ima povredu vratne kičme i u toku je transport za Beograd. Drugom detetu je u uslovima opšte anestezije urađena obrada rana i on je u dobrom opštem stanju. Ostalo petoro dece je na odeljenju primljeno radi observacije i u dobrom su stanju, nisu vitalno ugroženi - kaže doktorka Đuretić.

BONUS VIDEO: JEZIVO: Pogledajte trenutak u kojem je pijani vozač ubio celu porodicu na Novom Beogradu