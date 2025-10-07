Zločin

Bivši rukometaš Vardara raznet bombom u centru Beograda

07. 10. 2025. u 13:34

Nastradali muškarac u eksploziji u Kosovskoj ulici u Beogradu je Martin Sipkovski (21).

Бивши рукометаш Вардара разнет бомбом у центру Београда

foto: Fejsbuk

Martin Sipkovski državljanin je Severne Makedonije. Bivši je rukometaš, a nakon toga bavio se manekenstvom. Mnogi se pitaju kako je kod sportiste i manekena završila eksplozivna naprava. 

Poginuo je, kako se nezvanično saznaje, usled nestručnog rukovanja eksplozivnom napravom u stanu u Kosovskoj ulici. 

foto: Fejsbuk

 
 

Podsetimo, Beograd je potresla snažna eksplozija u stanu u Kosovskoj ulici, svega nekoliko desetina metara od zgrade Narodne skupštine. Muškarac je poginuo na licu mesta, a nezvanično, u stanu je pronađen C-4, vojni eksploziv koji se koristi isključivo u specijalnim operacijama.

Podsetimo, po nalogu Višeg javnog tužilaŝtva u Beogradu koje vodi istragu, uhapšen je Filip V. iz Beograda koji se sumnjiči da je dan preeksplizije predao bombu manekenu iz Majedonije. 

