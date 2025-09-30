Zločin

ODAVDE JE IZAŠLA GRUPA LJUDI I ZAPUCALA: Detalji užasa u Višnjičkoj banji, žena ubijena, više ranjenih (VIDEO)

Д.К.

30. 09. 2025. u 16:33

U LOKALU u Višnjičkoj banji u Beogradu ubijena je jedna žena, a ranjeno još nekoliko osoba, među kojima je i njen muž kome se lekari bore za život.

ОДАВДЕ ЈЕ ИЗАШЛА ГРУПА ЉУДИ И ЗАПУЦАЛА: Детаљи ужаса у Вишњичкој бањи, жена убијена, више рањених (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Kako saznaju "Novosti", ubijena je Danka V. (51), dok su Lj.M. (42) i O.A. (59) teže ranjeni. Lj.M je pogođen u levu potkolenicu, a O.A. u levu butinu. Povređeni su i N. N. (33) i L. D. (29), koji su zadobili povrede u predelu nogu i zadnje lože. 

Kako navode očevici, bračni par nije bio meta napada već druga osoba koja je bila u kafiću.

Kako saznaju "Novosti", a prema rečica očevidaca koji su se zatekli na licu mesta, grupa oko sedam do osam ljudi izašli su iz kombija kod kućice gradskog zelenila trčećim korakom i uputili se ka lokalu gde se dogodio zločin.

Majstor koji se nalazio u mehaničarskoj radnji pored lokala kaže da su prizori bili jezivi.

- Izašao sam iz auta da uzmem brusilicu, tada su pripucali. Gledao sam da li da pobegnem ili da legnem pod kola - kaže očevidac za "Novosti".

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Kaže da lokal važi za miran kafić i da dosta dece boravi u njemu.

- Ulica i stajalište su bili puni ljudi, svi su počeli da beže kada su pripucali - navodi on.

U kafiću nađeno i oružje iz kog je pucano, a na snazi je akcija "Vihor 3".

Na lice mesta odmah je izašao dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, gde je u toku uviđaj u jednom od lokala na Slanačkom putu.

