MAJKA IZ PAKLA OSUMNJIČENA ZA POKUŠAJ TEŠKOG UBISTVA: Tek rođenu bebu bacila u kontejner, otkriveni novi detalji

MAJKA M.J. (22) iz Malošišta koja je uhapšena zbog sumnje da je tek rođenu bebu bacila u kontejner, nakon istrage u Osnovnom javnom tužilaštvu osumnjičena je za teško ubistvo u pokušaju zbog čega je predmet preuzelo Više javno tužilaštvo u Nišu.

Foto: N. Skenderija/MUP

- Predmet je ustupljen Višem javnom tužilaštvu u Nišu zbog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju - potvrdio je porparol VJT Vladimir Stanojević.

U Malošištu, kraj Doljevca, majka je sredinom decembra bacila u kontejner tek rođenu bebu koja će danas, iz bolnice, biti prebačena u hraniteljsku porodicu.

Kontejner u koji je 12.decembra oko 16 časova majka bacila bebu nalazio se ispred kuće osumnjičene u doljevačkom selu Malošište.

Priča je imala srećan kraj samo zato što je bebu iz kontejnera izvukao komšija iz sela Bojan Zlatković.

Foto: J.Ćosin

On je bebu držao u rukama do dolaska ekipe Hitne pomoći iz Doljevca koja ju je transportovala hitno do Dečje interne klinike UKC Niš.

Heroji iz Doma zdravlja

Dete je zatečeno živo u kontejneru, umotano u stari peškir sa tragovima krvi jer je porođaj obavljen neposredno pre pronalaska deteta.

- Primili smo poziv od policije u 16.10 časova da je u kontejneru u Malošištu pronađena beba. Odmah smo krenuli na teren sa pedijatrijskom sestrom i vozačem i upaljenim rotacionim svetlima. Stigli smo jako brzo, za nekoliko minuta i u kontejneru zatekli tek novorođeno žensko dete stabilnih vitalnih parametara sa pupčanom vrpcom dužine 15 centimetara, koja je bila nepodvezana - rekao je ranije za "Blic" dr Bogoslović koji je, zajedno sa medicinskom sestrom Ivanom Nešić i vozačem Mikijem Stojanovićem, spasio novorođenče.

Oglasili se i roditelji

Roditelji porodilje Jelena i Dragan J. rekli su da oni nisu znali da je njihova ćerka trudna i da su saznali da se porodila i bacila dete tek kada je došla policija.

Komšije iz sela rekle su ranije da nisu primetili takođe da je M.J. trudna jer je nosila široke stvari, te da su viđali radnike komunalnog preduzeća, kako navraćaju često kod nje, ali da nisu znali kojim povodom.

(Blic)