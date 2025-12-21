Nesreće

DVE OSOBE POGINULE: Teška nesreća na auto-putu Beograd - Niš

Новости онлине

21. 12. 2025. u 09:51

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na autoputu Beograd - Niš stradale su dve osobe.

Foto: Milena Anđela

Nezvanično, vozač automobila "seat" izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta.

Iz auta sa nemačkim tablicama koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći izvučeni su muškarac i žena, a jedna osoba prevezena je u bolnicu.

Uviđaj je u toku.

