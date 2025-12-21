Nesreće

PRVE FOTOGRAFIJE NESREĆE NA AUTO-PUTU KA NIŠU: Auto nemačkih tablica sleteo sa puta, dvoje poginulih (FOTO)

Ana Đokić

21. 12. 2025. u 10:26

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na autoputu Beograd - Niš stradale su dve osobe.

ПРВЕ ФОТОГРАФИЈЕ НЕСРЕЋЕ НА АУТО-ПУТУ КА НИШУ: Ауто немачких таблица слетео са пута, двоје погинулих (ФОТО)

Foto: Printscreen/TV Pink

Iz automobila sa nemačkim tablicama izvučeni su muškarac i žena a jedna osoba je prevezena u bolnicu nakon nesreće.

Nezvanično, vozač automobila "seat" izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta, udario u bankinu i udario u jedan znak.

Foto: Printscreen/TV Pink

Muškarac i žena poginuli su na mestu. Nesreća se dogodila kod petlje Umčari. Reč je o državljanima Severne Makedonije albanskog porekla.

Iz auta sa nemačkim tablicama koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći izvučeni su muškarac i žena, a jedna osoba prevezena je u bolnicu.

Foto: Printscreen/TV Pink

Uviđaj je u toku kao i istraga a pretpostavlja se da je užasnom ishodu doprineo umor vozača pa nije isključeno ni da je sleteo s puta jer je zaspao za volanom. 

BONUS VIDEO:

Nesreća na starom putu Kraljevo-Čačak

