OVO JE NAPADNUTI VOĐA NAVIJAČA IZ ZEMUNA: Jevtićev auto zasut kišom metaka, jedva izvukao živu glavu

Ana Đokić

21. 12. 2025. u 07:34

JEVTO Jevtić, jedan od vođa navijačke grupe FK Zemun "Taurunum Boys", našao se u petak uveče u životnoj opasnosti, kada je, prema prvim informacijama, jedva izvukao živu glavu iz brutalne sačekuše.

ОВО ЈЕ НАПАДНУТИ ВОЂА НАВИЈАЧА ИЗ ЗЕМУНА: Јевтићев ауто засут кишом метака, једва извукао живу главу

Foto: Društvene mreže

Oko 23 sata trojica muškaraca opkolila su njegovo vozilo, a u trenutku kada je jedan od njih zapucao, Jevtić je instinktivno reagovao tako što je naglo ubrzao i automobilom udario u napadača koji je pucao.

Ko je napadnuti vođa navijača Zemuna

Naime, nemačke službe bezbednosti snimile su razgovore koje je vođa navijača Zemuna Jevta Jevtić tokom novembra i decembra 2015. imao sa saradnicima o uzgajanju, čuvanju i transportu droge.

U nastavku suđenja Jevtiću u Specijalnom sudu krajem 2017. godine preslušano je 13 od ukupno 129 razgovora. Jevtić i njegovi saradnici snimljeni su tako što su nemačke službe ozvučile Jevtićev „audi A7“ dok je on boravio u toj zemlji. Više o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

Foto: Društvene mreže

Jevto Jevtić

Specijalni sud u Beogradu odredio je u septembru 2016. godine pritvor do 30 dana Jevti Jevtiću i još trojici njegovih saradnika koji su tada bili uhapšeni u policijskoj akciji "Ciklon".

Pored Jevtića, sudija za prethdoni postupak odredio je tada pritvor Dejanu Staniću, Janku Viziji i Milanu Plavši zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i okonosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Pritvor im je određen i jer je za krivično delo koje im se tada stavljalo na teret propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Više o tome u posebnoj vesti klikom ovde.

Uspeo da pobegne

U večerašnjem incidentu, nakon što je Jevtić naglo ubrzao i automobilom udario u napadača koji je pucao, preostala dvojica su uspela da se sklone, ali je Jevtić, pokušavajući da se izvuče iz obruča, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u parkirani automobil na parkingu. Ipak, to mu je otvorilo priliku za beg. Dok su napadači bili zatečeni razvojem događaja, on je izašao iz oštećenog vozila i pobegao pešice kroz okolne ulice.

Istraga je otkrila i dodatne, uznemirujuće detalje. Napadači su se, nakon sudara, vratili do Jevtićevog automobila kako bi proverili da li se i dalje nalazi unutra, očigledno sa namerom da završe započeto. Kada su shvatili da je vozilo prazno, brzo su seli u svoj automobil i pobegli u nepoznatom pravcu.

Na licu mesta ostali su vidljivi tragovi napada – automobil je izbušen mecima, a stakla su razbijena. Policija i tužilaštvo su tokom noći obavili detaljan uviđaj.

Istraga o pokušaju ubistva vođe „Taurunuma“ je u toku, dok se motiv napada za sada još uvek ne zna.

(Telegraf)

