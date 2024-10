UŽAS U PROKUPLJU: Muškarac (41) silovao maloletnicu

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su D. V. (1983) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo silovanje.

G.Šljivić

Sumnja se da je on izvršio obljubu nad maloletnicom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu, kome je nakon saslušanja sudija za prethodni postupak odredio pritvor do 30 dana.

(Jugmedia)