Suđenja

ČULA SAM PUCANJ, BRANISLAV SE GRČI I SHVATILA SAM DA JE POGOĐEN: Svedočenje supruge ubijenog vođe navijača Partizana

Slađana Matić

26. 08. 2025. u 13:58 >> 15:55

PRVO sam čula jedan pucanj, a zatim posle kratke pauze još nekoliko. Branislav se okrenuo ka meni i počeo da grči, pa sam shvatila da je pogođen. Nisam se okretala oko sebe da vidim šta se desilo, već sam mu prišla, jer je pao. Dozivala sam ga i onda pozvala Hitnu pomoć.

ЧУЛА САМ ПУЦАЊ, БРАНИСЛАВ СЕ ГРЧИ И СХВАТИЛА САМ ДА ЈЕ ПОГОЂЕН: Сведочење супруге убијеног вође навијача Партизана

Branislav Penčić / Foto Š. M. - privatna arhiva

Ovo je na poslednjem suđenju za ubistvo bivšeg vođe jedne od navijačkih grupa Partizana Branislava Penčića u Višem sudu u Beogradu ispričala svedok Ana Dimitrijević, njegova vanbračna supruga. Ona je rekla da je tada pokušala da mu zaustavi krvarenje, pa mu je podigla majicu i videla rupu u sredini grudne kosti ka ulevo, koja nije mnogo krvarila.

- Dozivala sam da mi neko pomogne, ali niko nije došao. Branislav je bio pretežak, da bih mogla da ga okrenem ili podignem i prevezem do bolnice - kazala je svedokinja.

Inače za ovo teško ubistvo sudi se Damiru Porčiću (30) iz Hrvatske, Šainu Umeriju (56) iz Makedonije i Igoru Bajramiju (48) iz Beograda. Porčić je okrivljen da je 19. marta 2022. godine pucao u Penčića iz pištolja sa prigušivačem u blizini njegove zgrade u Obrenovcu, a pre toga je danima sa Umerijem, koji je vozio, pratio kretanja i navike Penčića, dok je Bajrami osumnjičen da je Porčića posle tog zločina odvezao do autobuske stanice u Beogradu.

Ana Dimitrijević je ispričala da su se tog dana vratili džipom iz Beograda u Obrenovac i parkirali u blizini zgrade gde žive.

- To je neuređen parking. Nismo se tu slučajno parkirali, već zato što smo ranije tog dana oko 11 časova tu ostavili "klia", pa smo došli na taj parking da ostavimo džipa, a dalje po Obrenovcu da idemo "kliom" - kazala je Penčićeva supruga. - Branislav je poneo sve stvari iz džipa, a ja sam uzela samo ranac i jaknu. Napravili smo nekoliko koraka ka "kliu", koji je bio udaljen desetak metara i tada sam čula pucnjavu.

Na suđenju je saslušan i Penčićev otac Zoran, koji je ispričao da je tog dana ispred svoje zgrade u blizini mesta gde mu je sin ubijen video Šaina Umerija.

- Pre toga što se desilo ja sam okrivljenog Šaina video u dvorištu kod prolaza između zgrada. Nikoga drugog tu još nije bilo. Zapamtio sam ga, jer tu retko ko tako stoji, a pomislio sam da nekoga čeka. Video sam da gleda u pravcu zgrade u kojoj je tada živeo moj sin. Nisam video neku drugu osobu, koja mi je na takav način privukla pažnju - kazao je Zoran Penčić.

BAJRAMI NA SLOBODI

OKRIVLjENI Damir Porčić i Šain Umeri nalaze se u pritvoru u Beogradu, dok je Bajrami protekle tri godine bio u kućnom pritvoru sa nanogvicom. Na poslednjem pretresu sud je Bajramiju ukinuo tu meru zabrane napuštanja stana u Makišu i pustio ga da se brani sa slobode.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVE ĆU DA VAS ZAKOLJEM Muškarac u Zemunu prislonio ženi nož na vrat, a onda je usledio haos - svedoci užasa nasrnuli na policajce
Hapšenja i istraga

0 1

"SVE ĆU DA VAS ZAKOLJEM" Muškarac u Zemunu prislonio ženi nož na vrat, a onda je usledio haos - svedoci užasa nasrnuli na policajce

PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju tri lica – H.F. (55), A.B. (52) i D.B. (19) zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili po jedno krivično delo Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, dok je okrivljeni B.D. osnovano sumnjiv i da je izvršio i krivično delo Nasilje u porodici na štetu svoje vanbračne supruge.

26. 08. 2025. u 14:48

Politika
Tenis
Fudbal
SLAVNI HRVAT U STRAŠNIM TRAGEDIJAMA IZGUBIO ŽENU I TRI SINA: Svakog jutra tugujem i plačem

SLAVNI HRVAT U STRAŠNIM TRAGEDIJAMA IZGUBIO ŽENU I TRI SINA: "Svakog jutra tugujem i plačem"