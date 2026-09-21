TEŠKA NESREĆA NA AUTO-PUTU KA NIŠU, IMA MRTVIH: Kilometarske kolone, saobraćaj paralisan (VIDEO)
TEŠKA saobraćajna nezgoda dogodila se danas na auto-putu u smeru ka Nišu, na deonici kod Kolara i Vodnja, izazvavši pravi haos i kilometarske zastoje.
Zbog ozbiljnosti udesa, saobraćaj na ovoj frekventnoj deonici je u velikom prekidu, a vozila stoje zarobljena u kolonama.
Dve osobe iz putničkog automobila su stradale na licu mesta, a došlo je do sudara teretnog i putničkog vozila, nakon čega se teretno vozilo prevrnulo, javlja Blic.
Policija i hitne službe upućene su na lice mesta. Svim vozačima koji planiraju putovanje u ovom pravcu savetuje se maksimalan oprez, naoružavanje strpljenjem ili korišćenje alternativnih pravaca dok se oštećena vozila ne uklone i saobraćaj ne normalizuje, piše Telegraf.
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