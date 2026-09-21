DIREKTOR ZAVODA IZNOSI ODBRANU: U Specijalnom sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje u slučaju statusa zgrade Generalštaba

U SPECIJALNOM sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje optuženima u slučaju poznatom kao "Generalštab". Pred sudijskim većem odbranu bi trebalo da iznese vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović. Okrivljenima se na teret stavlja zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave prilikom "skidanja" svojstva kulturnog dobra.

N. Bijelic

Na prethodnim ročištima ministar kulture Nikola Selaković i sekretar u tom ministarstvu Slavica Jelača negirali su krivicu i odbacili optužbe, dok je v. d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić rekao da ne postoji nijedan osnov krivice, ali da ne želi da iznosi odbranu zbog svega što je preživeo - medijski linč i teror.

- Jezički i gramatički sam razumeo za šta me tužilaštvo tereti, ali mi sadržinski nije jasno šta sam pogrešio. Kao magistru pravnih nauka poznata su mi bića ovih krivičnih dela, ali ovde toga bića nema - bio je jasan ministar kulture Selaković, koji nije želeo da se pozove na imunitet, na koji ima zakonsko pravo.

Slavica Jelača je tokom iznošenja odbrane istakla da navodi iz optužnice, po kojima je ona nešto falsifikovala, ne stoje i ukazala da u aktu, koji je Zavod prosledio, stoji da su zgrade Generalštaba i Vojske Srbije i Crne Gore uništene u bombardovanju 1999. i da nisu u funkciji i navela da se samim tim, po zakonu, donosi akt da se brišu iz registra zaštićenih kulturnih dobara.

- Moja uloga nije bila da se bavim stručnom ocenom, već administrativnim poslovima - navela je Jelača.

Tri cilja slučaja MINISTAR kulture Nikola Selaković u sudnici Specijalnog suda izjavio je da je slučaj "Generalštab" politički motivisan i da ima tri cilja - srozavanje i diskreditaciju državnih funkcionera, stvaranje unutrašnje institucionalne nestabilnosti i omogućavanje političkih promena mimo zakonom utvrđene procedure.

Advokati odbrane su u svojim uvodnim izlaganjima ukazali na niz materijalnih grešaka, pritvzakonitih radnji, ali i nezakonitih činjenjenja tužilaca, kojima obiluje optužni predlog.

- Tužilac kaže kulturno dobro i pominje da je reč o zgradi, a tamo nema zgrade već ruševina, koja samo što se nije srušila i preti da se nekome obruši na glavu - rekao je, pored ostalog, advokat Dragan Palibrk, branilac prvo troje okrivljenih. - Ovo je politički proses i politički pamflet, koji nema nikakve veze sa pravdom. Ovo četovoro ljudi u startu nema pravo na fer suđenje. Skoro 1.700 tekstova je objavljeno o njima, a da suđenje nije ni počelo. Klasičan pritisak na tužilaštvo i sud.

Izgubljena investicija ADVOKAT Igor Isailović, jedan od branilaca okrivljenih u slučaju "Generalštab", u sudnici Specijalnog suda na jednom od prethodnih ročišta naveo je precizne brojke o šteti načinjenoj našoj državi ovakvim postupanjem Tužilaštva za organizovani kriminal: - Izgubljena je investicija od 800 miliona evra, plus 776 miliona dodatne vrednosti, izgubljeno je između 21.000 i 42.000 radnih mesta, što je još oko 200 miliona evra na PDV, poreze i doprinose. Posao je izgubilo 1.500 izvođača, podizvođača i dobavljača. Sve ovo je uticalo i na BDP Srbije za četiri godine u iznosu od 776 miliona evra. Sve ove procene su zasnovane na standardima EU multiplikatorima.

Prema rečima advokata Palibrka, koji je govorio i u ime ostalih branilaca, dešava se prvi put da tužilaštvo krši sve kodekse, ali i crvene linije:

- Sve smo saznavali iz medija. Da je ekspresno brzo podignut optužni predlog, da je za ta krivična dela zaprećena kazna od šest meseci do pet godina, kao i da se za ljude bez ikakve mrlje u karijeri i nikad osuđivane - traži tri godine zatvora.

Prema rečima advokata odbrane Tužilaštvo je ovakvim besmislenim postupkom napravilo ogromnu štetu:

- Kod krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja mora da postoje šteta i korist. Neko je načinio štetu da bi nekom drugom pribavio korist. Mi iz ovog optužnog predloga ne znamo ko je načinio štetu da bi taj neko drugi imao korist i ko je taj kome je korist pribavljena. Skandal je da nijedno veštačenje nije obavljeno, a da tužilaštvo tvrdi da je načinjena šteta.