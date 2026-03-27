UKP HITNO NA FILOZOFSKOM: Opsežna istraga zbog smrti studentkinje - ispituju se i akti koje je doneo dekan (VIDEO)

POSEBNO odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku uputilo je Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine kada se oko 22:40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je žensko lice skočilo kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubilo život.

Zahtev je upućen zbog postojanja osnova sumnje na propuste dekana, prodekana i prodekana za nastavu u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.

U tom smislu policiji je naloženo da zbog ugroženosti opšte sigurnosti, života, telesnog integriteta, zdravlja i imovine uđe u zgradu Filozofskog fakulteta i da u što kraćem roku proveri sve okolnosti u vezi sa pomenutim događajima, kao i da pribavi svu normativu Filozofskog fakulteta koja reguliše bezbednost na fakultetu, organizaciju rada na fakultetu, proceduru ulaska u zgradu fakulteta, radno vreme fakulteta.

Ovo je naloženo radi utvrđivanja da li je bezbednost na Filozofskom fakultetu bila usaglašena sa tim propisima, ako nije u čemu se sastoje propusti.

Takođe naloženo je da se proveri da li je fakultet imao funkcionalno savetovalište i protokole za pomoć studentima u krizi i da li su ti mehanizmi bili dostupni studentima, kao i da li je stradalo lice - student, prethodno prijavljivalo psihičke probleme nadležnim službama fakulteta.

Pored navedenog, potrebno je pribaviti sve dokaze o tome da li su nadležne službe imale saznanja o kakvim problemima stradalog lica, te ako jesu, utvrditi postupanje te ustanove u vezi sa saznanjima, kao i da li je dekan, kao organ poslovođenja, postupio u skladu sa protokolima.

Pored ostalog naloženo je i da se pribave sve odluke, akti koje je dekan doneo, a tiču se:

Osiguravanja fizičke bezbednosti objekta, donošenja i sprovođenja akata o zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti, organizovanja službe obezbeđenja i kontrolu pristupa zgradi fakulteta, te odgovornosti za bezbednost tokom izvođenja nastave i vannastavnih aktivnosti