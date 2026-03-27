UKP HITNO NA FILOZOFSKOM: Opsežna istraga zbog smrti studentkinje - ispituju se i akti koje je doneo dekan (VIDEO)
POSEBNO odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na osnovu člana 282 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku uputilo je Odeljenju za borbu protiv korupcije MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom događaja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 26. marta 2026. godine kada se oko 22:40 časova na V spratu zapalilo više sprejeva i petardi, nakon čega je žensko lice skočilo kroz prozor na plato ispred fakulteta i izgubilo život.
Zahtev je upućen zbog postojanja osnova sumnje na propuste dekana, prodekana i prodekana za nastavu u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na fakultetu.
U tom smislu policiji je naloženo da zbog ugroženosti opšte sigurnosti, života, telesnog integriteta, zdravlja i imovine uđe u zgradu Filozofskog fakulteta i da u što kraćem roku proveri sve okolnosti u vezi sa pomenutim događajima, kao i da pribavi svu normativu Filozofskog fakulteta koja reguliše bezbednost na fakultetu, organizaciju rada na fakultetu, proceduru ulaska u zgradu fakulteta, radno vreme fakulteta.
Ovo je naloženo radi utvrđivanja da li je bezbednost na Filozofskom fakultetu bila usaglašena sa tim propisima, ako nije u čemu se sastoje propusti.
Takođe naloženo je da se proveri da li je fakultet imao funkcionalno savetovalište i protokole za pomoć studentima u krizi i da li su ti mehanizmi bili dostupni studentima, kao i da li je stradalo lice - student, prethodno prijavljivalo psihičke probleme nadležnim službama fakulteta.
Pored navedenog, potrebno je pribaviti sve dokaze o tome da li su nadležne službe imale saznanja o kakvim problemima stradalog lica, te ako jesu, utvrditi postupanje te ustanove u vezi sa saznanjima, kao i da li je dekan, kao organ poslovođenja, postupio u skladu sa protokolima.
Pored ostalog naloženo je i da se pribave sve odluke, akti koje je dekan doneo, a tiču se:
Osiguravanja fizičke bezbednosti objekta, donošenja i sprovođenja akata o zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti, organizovanja službe obezbeđenja i kontrolu pristupa zgradi fakulteta, te odgovornosti za bezbednost tokom izvođenja nastave i vannastavnih aktivnosti
MLADENOVIĆ: Tragedija kao posledica uništavanja srpskih univerziteta!
27. 03. 2026. u 11:23
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
