PRETIO BOMBOM U AVIONU! Uhapšen argentinski fudbaler (VIDEO)
PROFESIONALNI fudbaler iz Argentine Hesus David Emilijano Endrizi našao se u jeku velikog skandala nakon čega je uhapšen.
On je tokom leta svog tima pretio bombom. U momentima kada je njegov tim Himnasija Esgrima de Juju putovao iz San Salvadora prema Buenos Ajresu gde je trebalo da igraju protiv Agropekuarija uzviknuo reč "bomba" nakon čega su aktivirani siguronosni protokoli i avion je evakuisan.
Prema iskazima svedoka nastala je potpuna panika, a jedan od svedoka tvrdi da je fudbaler govorio kako će "svi eksplodirati".
Zbog prijave su izašle i siguronosne službe i stručnjaci za eksplozivne naprave, koji su pregledali avion. Snimci koji kruže društvenim mrežama pokazuju kako fudbalera odvodi policija sa lisicama na rukama.
Ceo incident ozbiljno je poremetio planove u avio promeu. Zbog njegove okrutne šale došlo je do kašnjenja ili otkazivanja letova koji su uticali na više od 1200 putnika. U saopštenju su naveli da je odmah po dojavi aktiviran siguronosni postupak, a da se protiv ovog fudbalera razmatraju pravne mere.
Predsednik Himnasije Valter Morales potvrdio je da klub ozbiljno razmišlja o raskidu ugovora sa defanzivcem, smatrajući da za takve šale ne treba da ima mesta u današnjem svetu.
Preporučujemo
Komentari (0)