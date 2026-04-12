OBRADOVIĆ PRED KLUŽ: Znamo od koga nam preti opasnost, želimo da odigramo čvrstu takmičarsku utakmicu
CRVENA zvezda je obezbedila plej-in Evrolige, a pre poslednjeg kola i duela sa Real Madridom, crveno-beli imaju obaveze u ABA ligi. U Beograd dolazi rumunski Kluž.
Pred ovaj duel oglasio se Saša Obradović, trener kluba sa Malog Kalemegdana. On je najpre iskoristio priliku i čestitao Uskrs, a onda je govorio o narednom protivniku.
- Na prvom mestu svima želim da čestitam Uskrs "Hristos Vaskrse" i da ga provedu sa svojim porodicama u sreći, zdravlju, ljubavi i miru... Očekuje nas teška i specifična utakmica protiv rivala koji je ove sezone pokazao u više navrata da ima veliki kvalitet. Pobeđivali su i u ABA ligi i Evrokupu timove koji pretenduju na sam vrh regionalnog takmičenja. Znamo od kojih pojedinaca nam preti opasnost, imaju izvanrednu bekovsku liniju, ali i kao tim i celina deluju na svim pozicijama odlično. Imali smo u svakom smislu tešku utakmicu u Lionu, pražnjene i fizičko i psihičko je bilo veliko. Sa druge strane, želimo da odigramo dobru čvrstu utakmicu takmičarsku, ali neće biti lako. Pozivam naše navijače da dođu, pruže nam podršku - rekao je Obradović.
Potom je Ognjen Dobrić najavio meč.
- Prvo svima želim da čestitam Uskrs i da jedan od najvećih praznika provedu u miru, sreći, slozi i ljubavi sa svojim najbližima. Kluž je odličan tim, imali smo prilike da igramo sa njima, nije bila laka utakmica, a videli smo i tokom sezone da su ravnopravan rival i tim koji može da pobedi svakoga kako u ABA ligi, ali i Evrokupu. Maksimalno ćemo pristupiti ovom meču, imali smo zaista jako tešku utakmicu u Francuskoj u svakom smislu, ali želimo do nove pobede uz naše navijače u našoj hali - istakao je kapiten crveno-belih.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Kluž igra se u ponedeljak od 18 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić".
