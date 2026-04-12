KAD JE TEŠKO, SIVIĆ! Posrnuli superligaš zvao spasioca

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 04. 2026. u 14:14

KAKO saznaje portal "Mocart sport" Tomislav Sivić ima novi angažman.

КАД ЈЕ ТЕШКО, СИВИЋ! Посрнули суперлигаш звао спасиоца

FOTO: A. Ilić

Sivić je potpisao ugovor do kraja sezone, uz automatsko produženje na još godinu dana u slučaju da bude izboren opstanak. 

-Izbor nekadašnjeg selektora mlade reprezentacije Srbije nikoga ne treba da čudi. Radi se o specijalcu za situacije kad gori pod nogama. Podsetimo, Sivić je poslednjih godina od ispadanja u Prvu ligu Srbije već spasavao Novi Pazar, Železničar iz Pančeva, lučansku Mladost i subotički Spartak - navodi portal.

Ovo će mu, dakle, biti peta spasilačka misija...

TSC ima samo bod viška u odnosu na Mladost i niški Radnički, koji su u zoni baraža. Sivić debituje kroz sedam dana kod kuće, protiv odavno otpisanog Napretka.

Sivić ima dosta trenerskog iskustva u karijeri koja traje još od 1996. godine, a u poslednjim godinama vodio je Radnički iz Niša, Novi Pazar, Spartak iz Subotice, Mladost iz Lučana i Železničar iz Pančeva. 

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

