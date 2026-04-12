KAD JE TEŠKO, SIVIĆ! Posrnuli superligaš zvao spasioca
KAKO saznaje portal "Mocart sport" Tomislav Sivić ima novi angažman.
Sivić je potpisao ugovor do kraja sezone, uz automatsko produženje na još godinu dana u slučaju da bude izboren opstanak.
-Izbor nekadašnjeg selektora mlade reprezentacije Srbije nikoga ne treba da čudi. Radi se o specijalcu za situacije kad gori pod nogama. Podsetimo, Sivić je poslednjih godina od ispadanja u Prvu ligu Srbije već spasavao Novi Pazar, Železničar iz Pančeva, lučansku Mladost i subotički Spartak - navodi portal.
Ovo će mu, dakle, biti peta spasilačka misija...
TSC ima samo bod viška u odnosu na Mladost i niški Radnički, koji su u zoni baraža. Sivić debituje kroz sedam dana kod kuće, protiv odavno otpisanog Napretka.
Sivić ima dosta trenerskog iskustva u karijeri koja traje još od 1996. godine, a u poslednjim godinama vodio je Radnički iz Niša, Novi Pazar, Spartak iz Subotice, Mladost iz Lučana i Železničar iz Pančeva.
