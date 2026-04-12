uživoRAT NA BLISKOM ISTOKU: Hapšenje "špijuna" u Iranu; Otkriveno kada Teheran i Vašington ponovo sedaju za pregovarački sto
RAT na Bliskom istoku ušao je u 44. dan. Pregovori u Pakistanu između SAD i Irana započeti su uz maksimalne zahteve obe strane, bilo je i dogovora, ali samo 21 sat od zvaničnog početka razgovora, obe strane napustile su Islamabad.
Hapšenja "špijuna" u Iranu
U Iranu je uhapšeno 50 ljudi zbog deljenja lokacija i informacija sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, javila je državna novinska agencija Si En En.
Iranska agencija navodi da su uhapšeni optuženi za saradnju sa SAD i Izraelom deljenjem osetljivih lokacija, uključujući infrastrukturne objekte, prenela je Al Džazira.
Brza obnova
Iran očekuje da će u roku od jednog do dva meseca obnoviti većinu oštećenih rafinerija i distributivnih postrojenja do 70-80 odsto kapaciteta koje su imali pre američko-izraelskih napada, izjavio je danas zamenik iranskog ministra naftne industrije Mohamed Sadek Azimifar.
U utorak za pregovarački sto?
Izrael želi da libanska vlada preuzme odgovornost za razoružavanje Hezbolaha, libanskog militantnog pokreta koji se u znak podrške Iranu pridružio ratu u prvim danima, prenosi Skaj njuz.
Na dan kada je objavljen sporazum o prekidu vatre u Iranu, 8. aprila, Izrael je izveo vazdušne napade na Bejrut u kojima je ubijeno više od 300 ljudi.
Očekuje se da će pregovori između Izraela i Libana početi u utorak u Vašingtonu, saopštila je danas kancelarija libanskog predsednika Žozefa Auna.
Napad Izraela na Liban
Izraelski napad na južni libanski grad Kana ubio je pet osoba i ranio druge, izvestila je u nedelju Libanska nacionalna novinska agencija.
Agencija je takođe rekla da su odvojeni izraelski napadi pogodili i druge zajednice širom okruga Tire, ranivši najmanje tri osobe u Maraki.
Libanske vlasti su u subotu izvestile da su izraelski napadi ubili najmanje 18 osoba širom južnog Libana, navodeći da je ukupni broj poginulih u ratu koji je počeo prošlog meseca između Tel Aviva i libanske opozicione grupe Hezbolah premašio 2.000.
Nov režim u Ormuzu
Brodovi koji prolaze kroz Ormuski moreuz podležu novom režimu prolaska koji uključuje dozvole i naknade na takozvanoj naplatnoj rampi Teherana, preneli su danas američki mediji.
Zvanični Teheran je preuzeo kontrolu nad ovim vitalnim plovnim putem nakon što su SAD i Izrael napali Iran 28. februara, prenosi "Vol strit džornal".
Vens: "Dogovor nije postignut"
Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je u nedelju da njegov pregovarački tim napušta Pakistan nakon što ni nakon 21 sata pregovora nije postignut dogovor s Iranom. Vens je kazao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na američke uslove, uključujući obavezu da neće razvijati nuklearno oružje, prenosi Index.hr.
- Loša vest je da nismo postigli dogovor i mislim da je ta vest mnogo lošija za Iran nego za Sjedinjene Države - rekao je Vens.
- Dakle, vraćamo se bez postignutog dogovora. Vrlo smo jasno dali do znanja koje su naše crvene linije - zaključio je potpredsednik SAD.
Iran neće razgovarati o daljim pitanjima sa SAD ukoliko Vašington ne ispuni svoja obećanja o vraćanju imovine
To je izjavio profesor Mohamed Marandi sa Teheranskog univerziteta.
- Ako SAD ne ispune svoje obećanje da će deblokirati iransku imovinu, onda se sa njima u budućnosti neće razmatrati nijedno pitanje - rekao je on za RT.
Propali pregovoru u Islamabadu?
Sjedinjene Američke Države su u pregovorima sa Iranom u Islamabadu zahtevale sve što nisu mogle da dobiju u ratu, rekao je danas izvor blizak iranskoj delegaciji za agenciju Fars.
Izvor je naveo da tokom pregovora SAD i Irana u Islamabadu, uz posredovanje Pakistana, nije postignuta saglasnost, između ostalog, u vezi sa Ormuskim moreuzom i iranskim nuklearnim programom.
Izvor je ocenio da je američka delegacija "tražila izgovor da napusti pregovarački sto" u Islamabadu.
Agencija Tasnim je objavila, pozivajući se na izvor, da se "Iranu ne žuri sa pregovorima".
Američki potpredsednik Džej Di Vens rekao je da tokom pregovora u Islamabadu nije postignut dogovor o okončanju sukoba.
Američka i iranska delegacija napustile su rano jutros Islamabad nakon što su 21-časovni pregovori završeni bez postignutog dogovora.
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
OTAC LjUBA RANKOVIĆ TUGUJE: Sin mu preminuo u 41. godini - "Na spomeniku mu piše..."
NEMA većeg iskušenja, niti većeg bola nego nadživeti svoje dete. I ne postoji čovek, bio on vernik ili ateista, koji se u tako strašnom trenutku neće zapitati zašto je Bog to dozvolio.
11. 04. 2026. u 11:40
