Košarka

SVET GLEDA U NEVERICI: Denver se hitno oglasio, a tiče se Nikole Jokića

Новости онлајн

12. 04. 2026. u 08:20

DENVER Nagetsi igraju večeras poslednji duel sezone pred početak plej-ofa. Protivnik će biti San Antonio Sparsi, a klub je morao hitno da se oglasi.

Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski)

Zbog povrede bi taj meč mogao da propusti Nikola Jokić. Koji mora da odigra najmanje 20 minuta da bi ostao u konkurenciji za individualna priznanja. 

ON je do sada odigrao 64 utakmice, a ukoliko propusti večerašnju, propustiće i priliku da bude MVP u sezoni u kojoj beleži tripl-dabl u proseku. 

Pored Jokića, lista povređenih u Denveru je duga. Van tima su i Džamal Marej, Eron Gordon, Kem Džonson, Kristijan Braun, Pejton Votson i Spenser Džons, što dodatno komplikuje situaciju treneru Dejvidu Adelmanu pred poslednje kolo.

Upravo zato, odluka o Jokićevom nastupu imaće ogroman značaj, ne samo za rezultat Nagetsa, već i za ishod MVP trke koja je ove sezone jedna od najneizvesnijih. Pored momka iz Sombora, glavni kandidati za osvajanje "Majkl Džordan" nagrade su Viktor Vembanjama i Šej Gildžus Aleksander. 

Ove sezone trostruki MVP beleži još bolje brojke nego što je to bio slučaj u prethodnoj, pa procečno postiže po utakmici 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija. 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

"BIO JE OTVOREN DA DOĐE... Darko Rajaković otvoreno o Dušku Vujoševiću, evo šta je trener Toronta imao da kaže

