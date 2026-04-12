SVET GLEDA U NEVERICI: Denver se hitno oglasio, a tiče se Nikole Jokića
DENVER Nagetsi igraju večeras poslednji duel sezone pred početak plej-ofa. Protivnik će biti San Antonio Sparsi, a klub je morao hitno da se oglasi.
Zbog povrede bi taj meč mogao da propusti Nikola Jokić. Koji mora da odigra najmanje 20 minuta da bi ostao u konkurenciji za individualna priznanja.
ON je do sada odigrao 64 utakmice, a ukoliko propusti večerašnju, propustiće i priliku da bude MVP u sezoni u kojoj beleži tripl-dabl u proseku.
Pored Jokića, lista povređenih u Denveru je duga. Van tima su i Džamal Marej, Eron Gordon, Kem Džonson, Kristijan Braun, Pejton Votson i Spenser Džons, što dodatno komplikuje situaciju treneru Dejvidu Adelmanu pred poslednje kolo.
Upravo zato, odluka o Jokićevom nastupu imaće ogroman značaj, ne samo za rezultat Nagetsa, već i za ishod MVP trke koja je ove sezone jedna od najneizvesnijih. Pored momka iz Sombora, glavni kandidati za osvajanje "Majkl Džordan" nagrade su Viktor Vembanjama i Šej Gildžus Aleksander.
Ove sezone trostruki MVP beleži još bolje brojke nego što je to bio slučaj u prethodnoj, pa procečno postiže po utakmici 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija.
